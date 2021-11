На акциях протеста оппозиции задержали 46 человек

Полиция задержала 46 граждан, участвовавших в акциях протеста у различных административных зданий Тбилиси. Митингующие протестовали у зданий Службы государственной безопасности и Министерств здравоохранения и юстиции против обращения властей с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, который продолжает голодовку.

Саакашвили голодал более 40 дней. Вечером 8 ноября его перевели из Руставской тюрьмы в тюремную больницу №18 в Глдани, на окраине Тбилиси, что по словам Саакашвили, было сделано против его воли.

10 ноября МВД Грузии заявило, что участники акции протеста «превысили пределы, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений, а также попытались заблокировать входы в административные здания».

По словам начальника Патрульной полиции Важи Сирадзе, протестующие были задержаны полицией в административном порядке, в том числе за неподчинение требованию полиции, оскорбление сотрудника полиции, мелкое хулиганство и блокирование входов в административные здания.

Большинство протестующих были задержаны утром 10 ноября у здания Службы госбезопасности, т.н. здания «модуля». Митингующие требовали, чтобы Саакашвили перевели в гражданскую больницу и прекращения политического давления правящей партии на Службу госбезопасности.

В видеозаписях видно, как полиция задерживает протестующих на противоположной стороне дороги от здания Службы государственной безопасности, на тротуаре, где протестующие не блокировали вход в здание и не препятствовали движению транспорта. По сообщениям СМИ, среди задержанных были несколько политиков, в том числе Мурман Думбадзе, бывший оппонент и ныне сторонник Саакашвили.

Несколько граждан были задержаны в Дидубе у здания Министерства здравоохранения, где протестующие требовали перевода Саакашвили для лечения в гражданскую больницу.

Еще одно противостояние произошло у здания Министерства юстиции, где депутат от ЕНД Леван Хабеишвили и заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Теймураз Купатадзе устно противостояли друг другу. Хабеишвили обвинил Купатадзе в коррупции, а последний упрекнул депутата в «игре перед камерами».

Председатель Единого национального движения Ника Мелия обвинил власти Грузинской мечты в использовании российских и белорусских методов в отношении акций протеста. По словам Мелия, они продолжат мирные акции протеста.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)