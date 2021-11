Украинские депутаты обратились к президенту и премьер-министру Грузии по поводу Саакашвили

По сообщениям украинского издания Gordonua.com от 8 ноября, 89 депутатов украинского парламента направили обращение президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру Ираклию Гарибашвили относительно бывшего президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Вечером того же дня Саакашвили, который продолжает голодовку уже более месяца, был переведен в тюремную больницу на окраине Тбилиси – в Глдани, несмотря на то что он, его врач и адвокаты возражали против этого и настаивали на его переводе гражданскую клинику.

В письме украинские депутаты призвали власти Грузии оказать бывшему президенту медицинскую помощь высокого уровня, предоставить ему беспрепятственный доступ к консульской и правовой защите и как можно скорее вернуть его в Украину.

Депутаты также выразили обеспокоенность ухудшением здоровья Саакашвили и призвали власти Грузии перевести его в гражданскую больницу.

По сообщению Gordonua.com, обращение подписали депутаты от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», в том числе Давид Арахамия, Елизавета Ясько (партнер Саакашвили), Елена Шуляк, Михаил Радуцкий, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк и ряд депутатов от этой партии, также в списке есть представители партии бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батьківщина».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, вскоре после окончания своего второго президентского срока. Он лишился грузинского гражданства в 2015 году после того, как тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему президенту Грузии украинское гражданство в мае того же года и назначил его губернатором Одесской области.

В июле 2017 года, после обострения политического противостояния, Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, но в 2019 году новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский восстановил его гражданство и разрешил ему вернуться в страну. В мае 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.

Экс-президент Грузии тайно прибыл в родную страну в ночь с 28 на 29 сентября. Его арестовали 1 октября в Тбилиси, за день до местных выборов, после того как он разместил в Facebook несколько видеороликов о своем возвращении в Грузию. После ареста Саакашвили объявил голодовку, которую не прекращает по сей день.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)