По словам Ираклия Кобахидзе, оппозиция рассматривает сценарий отравления Хоштария

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что на одной из вчерашних встреч оппозиция также помимо прочего обсуждала также сценарий отравления лидера партии оппозиционной Дроа, депутата Элене Хоштария.

Элене Хоштария, которая формально остается депутатом, но не вошла в законодательный орган после непризнания результатов парламентских выборов 2020 года, 3 ноября этого года объявила голодовку. Хоштария требует, чтобы экс-президента Михаила Саакашвили, который также продолжает голодовку, доставили в гражданскую больницу.

Ссылаясь на заявление Службы государственной безопасности от 6 ноября, согласно которому, оппоненты властей активно обсуждали ликвидацию одного из лидеров оппозиции, Кобахидзе отметил, что «в рядах радикалов, вошедших в тупик, по сей день не прекращаются разговоры о радикальных шагах, в том числе об убийстве членов своей же команды».

Кобахидзе призвал всех к осторожности и предупредил оппозиционных «радикалов», что «любая попытка совершения какого-либо преступления будет строго наказана в соответствии с законом».

Партия «Дроа» назвала озвученные Ираклием Кобахидзе обвинения «ложной пропагандой» и заявила, что рассматривает его заявление как «прямую угрозу со стороны Грузинской мечты против женщины-лидера оппозиции».

.@GeorgianDream41's Irakli Kobakhidze just announced during a briefing that he has "confidential" information the opposition is "discussing scenarios to poison" @Helenkhosh — who is now on her 7th day of a hunger-strike. An open threat from the government's side. — Droa (@MovementDroa) November 9, 2021

«Вся ответственность за безопасность и здоровье Элене Хоштария возлагается на власть», — заявили в партии.

Правоохранительные органы пока не делали заявлений о предполагаемом плане убийства.

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