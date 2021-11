Оппозиция начала масштабные акции в Тбилиси

8 ноября на площади Свободы в Тбилиси прошла акция протеста оппозиции с требованием перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения из заключения и «возвращения украденных» выборов.

Обращаясь к участникам акции, председатель Единого национального движения Ника Мелия пообещал, что протесты не прекратятся, пока их требования не будут выполнены.

За два часа до митинга власти перевели объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы в тюремную больницу в Глдани (Тбилиси), несмотря на требование его личного врача, адвокатов и омбудсмена Грузии перевести Саакашвили в многопрофильную гражданскую больницу.

Мелия заявил, что акции протеста продолжатся и что улицы Тбилиси пустовать не будут. Он также призвал сторонников не проводить митинг перед Глданской тюрьмой, поскольку это может быть расценено, как провокация.

По его словам, в Глданской тюрьме отбывают наказание преступники, приговоренные к строгим мерам наказания, а проведение акции протеста перед тюрьмой подтолкнет власти Грузинской мечты к организации беспорядков в тюрьме, что создаст угрозу жизни Саакашвили.

Мелия отметил, что выступлений на акции больше не будет, и призвал сторонников переместиться к зданию Канцелярии правительства и продолжить акцию там.

