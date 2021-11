Президент говорит о ковид-паспортах и обязательной вакцинации для групп риска

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны принять «срочные и строгие» меры по ускорению темпов вакцинации, в том числе путем введения обязательной вакцинации для групп риска.

На брифинге вечером 3 ноября президент выступила с инициативой, чтобы от граждан требовали предъявлять ковид-паспорта для входа в общественные пространства, а лечение для невакцинированных людей, у которых подтвердиться Ковид-19, сделать платным.

Она также отметила, что эпидемиологическая ситуация сегодня является «катастрофической» и вся ответственность ложится на официальных лиц, в том числе она имела в виду и себя, которые, по ее словам, «обязаны проводить более активную кампанию по популяризации вакцинации и проявляьб больше смелости».

По словам Зурабишвили, ответственность также лежит на политических партиях, которые проводят демонстрации «вопреки правилам и мерам предосторожности».

Президент Грузии также подвергла критике Патриархию, которая воздерживается от благословения на вакцинацию, что «позволяет определенным представителям духовенства проповедовать антиваксерную пропаганду».

В этом контексте Зурабишвили призвала Патриархию, чтобы «Церковь давала четкое указание и пример прихожанам». За несколько часов до брифинга она встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Президент также подвергла критике тех представителей сферы медицины, кто воздерживается от вакцинации, заявив, что «их взгляды наносят ущерб общему делу». Она также поставила вопрос об ответственности граждан, которые «подвергли страну демографической катастрофе из-за личных страхов и собственного здоровья».

По словам президента, она считает недопустимым ограничение экономической деятельности и любое закрытие, поскольку это «нанесет ущерб экономике страны и, в первую очередь, той части населения, которая уже сталкивается с тяжелыми социальными вызовами».

До заявления президента представители исполнительной власти неоднократно заявляли, что не поддерживают обязательную вакцинацию. 25 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «не допустит» обязательную вакцинацию, и что граждане «имеют право и возможность выбора».

В то же время Священный Синод ГПЦ заявил, что не может взять на себя ответственность за «пропаганду» вакцинации.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвержден 738 171 случай заражения Ковид-19 (без учета оккупированных территорий), из которых 678 288 выздоровели и 10 238 умерли. За прошедшие сутки выявлено 5 206 новых случаев заражения вирусом, 4 648 выздоровели, 53 умерли.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии, по состоянию на 4 ноября только 33,1% взрослого населения вакцинированы полностью, а по крайней мере, одной дозой 36,7%. Вчера было сделано 3 469 прививок.

К концу года правительство планирует вакцинировать 60% взрослого населения (примерно 1,7 миллиона граждан из 2 841 132).

