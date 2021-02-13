Вакцина против Covid-19, Фото: Хакан Нурали/unplash.com
Новости

Грузинская Православная Церковь о вакцинации от коронавируса

13/02/2021 - 17:34
50 1 minute read

Синод Грузинской Православной Церкви заявил после заседания 11 февраля, что приветствует тот факт, что процесс вакцинации от коронавируса был объявлен «добровольным, а не обязательным», особенно на том фоне, когда медицинские работники в разных странах имеют «разные взгляды» на него.

Синод отметил, что он не может взять на себя ответственность за «пропаганду» вакцинации, поскольку это компетенция и ответственность работников здравоохранения, и добавил, что никто не должен подвергаться притеснению, оскорблению или преследованию, как в случае прививки, так и в случае отказа от нее.

Грузинская Православная Церковь выступила со своей позицией на том фоне, когда отдельные священники НПЦ распространяют антиваксерные теории. Власти Грузии планируют начать вакцинацию против Covid-19 в феврале-марте это года.

ГПЦ выразила сомнение в происхождении вакцин, которые планируется ввезти в страну. По заявлению Церкви, профессионалы должны объяснить, какие побочные эффекты и осложнения сопровождают вакцинацию, как в короткие сроки, так и в долгосрочной перспективе.

Последний раз Синод заседал 20 марта 2020 года, и, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, тогда Синод принял неоднозначное решение о проведении пасхальной службы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
13/02/2021 - 17:34
50 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Fitch оставила кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB

Fitch оставила кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB

15/02/2021 - 19:27
Photo of COVID-19 – Все новости Грузии: Выявлено 165 новых случаев заражения, 639 выздоровели, 11 умерли

COVID-19 – Все новости Грузии: Выявлено 165 новых случаев заражения, 639 выздоровели, 11 умерли

15/02/2021 - 12:45
Photo of Грузинская Православная Церковь о деле картографов

Грузинская Православная Церковь о деле картографов

13/02/2021 - 19:13
Photo of КСГ постановил, что часть ограничений в отношении Ковид-19 является конституционной

КСГ постановил, что часть ограничений в отношении Ковид-19 является конституционной

13/02/2021 - 00:13
Back to top button