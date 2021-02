Грузинская Православная Церковь о вакцинации от коронавируса

Синод Грузинской Православной Церкви заявил после заседания 11 февраля, что приветствует тот факт, что процесс вакцинации от коронавируса был объявлен «добровольным, а не обязательным», особенно на том фоне, когда медицинские работники в разных странах имеют «разные взгляды» на него.

Синод отметил, что он не может взять на себя ответственность за «пропаганду» вакцинации, поскольку это компетенция и ответственность работников здравоохранения, и добавил, что никто не должен подвергаться притеснению, оскорблению или преследованию, как в случае прививки, так и в случае отказа от нее.

Грузинская Православная Церковь выступила со своей позицией на том фоне, когда отдельные священники НПЦ распространяют антиваксерные теории. Власти Грузии планируют начать вакцинацию против Covid-19 в феврале-марте это года.

ГПЦ выразила сомнение в происхождении вакцин, которые планируется ввезти в страну. По заявлению Церкви, профессионалы должны объяснить, какие побочные эффекты и осложнения сопровождают вакцинацию, как в короткие сроки, так и в долгосрочной перспективе.

Последний раз Синод заседал 20 марта 2020 года, и, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, тогда Синод принял неоднозначное решение о проведении пасхальной службы.

