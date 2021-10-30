Предвыборная встреча премьер-министра Ираклия Гарибашвили в муниципалитете Мартвили, фото: пресс-служба Грузинской мечты
Новости

Премьер-министр критикует журналистов

30/10/2021 - 18:10
39 1 minute read

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы СМИ после голосования на 11-м избирательном участке в Ваке в Тбилиси и в очередной раз раскритиковал журналистов.

Премьер-министр призвал журналистку телекомпании «Мтавари архи» Дею Мамисеишвили к «вежливости» в ответ на заданный ею вопрос, назвав ее «обычным насильником» и «провокатором».

Сегодня же Ираклий Гарибашвили призвал украинскую журналистку больше потренироваться, чтобы задать правильные вопросы. Украинская журналистка спросила премьер-министра Грузии, кто будет нести ответственности в том случае, если находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили умрет, так как он до сих пор продолжает голодовку.

После озвученных премьер-министром оценок, Хартия журналистской этики Грузии опубликовала специальное заявление, в котором говорится, что «агрессивная риторика правящей команды оказывает негативное влияние на безопасность журналистов и их профессиональную деятельность».

Во втором туре местных выборов 30 октября граждане Грузии выберут мэров в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 различных муниципалитетах — мажоритарных депутатов местных сакребуло.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/10/2021 - 18:10
39 1 minute read

მსგავსი/Related

Предварительные результаты: ГМ побеждает в 18 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха

31/10/2021 - 00:17

Лидеры Грузинской мечты собрались, чтобы отпраздновать победу

30/10/2021 - 22:03

Противоречивые результаты экзит-поллов ТВ «Имеди» и «Мтавари архи»

30/10/2021 - 20:42

ЦИК: К 17:00 явка избирателей составила 39,5%

30/10/2021 - 18:21
Back to top button