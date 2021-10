Премьер-министр критикует журналистов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы СМИ после голосования на 11-м избирательном участке в Ваке в Тбилиси и в очередной раз раскритиковал журналистов.

Премьер-министр призвал журналистку телекомпании «Мтавари архи» Дею Мамисеишвили к «вежливости» в ответ на заданный ею вопрос, назвав ее «обычным насильником» и «провокатором».

Сегодня же Ираклий Гарибашвили призвал украинскую журналистку больше потренироваться, чтобы задать правильные вопросы. Украинская журналистка спросила премьер-министра Грузии, кто будет нести ответственности в том случае, если находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили умрет, так как он до сих пор продолжает голодовку.

После озвученных премьер-министром оценок, Хартия журналистской этики Грузии опубликовала специальное заявление, в котором говорится, что «агрессивная риторика правящей команды оказывает негативное влияние на безопасность журналистов и их профессиональную деятельность».

Во втором туре местных выборов 30 октября граждане Грузии выберут мэров в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 различных муниципалитетах — мажоритарных депутатов местных сакребуло.

