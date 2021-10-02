ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составляет 41,35%

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17:00 в выборах местного самоуправления в Грузии приняли участие 1 446 218 избирателей, что составляет 41,35% от общего числа избирателей.

По данным ЦИК, к 17:00 по регионам самая высокая активность — 55,3% снова наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми, а самая низкая — 37,9% в Квемо Картли. Явка избирателей в столице составила 39,1%.

По состоянию на 17:00 на местных выборах 2017 года явка избирателей составила 36,71%.

По данным ЦИК, к выборам местного самоуправления в едином списке избирателей зарегистрированы 3 497 345 избирателей, и в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) открыты 3 664 избирательных участка.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00.

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