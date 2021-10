Суд признал иск по поводу неконституционности квот для женщин необоснованным

Конституционный суд Грузии 21 октября признал недопустимым иск с требованием отмены гендерных квот в пропорциональных партийных списках на выборах в муниципальные сакребуло.

Истец, партия Европейская Грузия, утверждала, что введенные квоты «необоснованно ограничивали свободу политических партий», исключая возможность формирования партийного списка на основе внутрипартийной демократии и предопределяя половую конфигурацию партийных списков избирательных субъектов.

На основании решения Суда от 2020 года, который оставил в силе 25-процентную квоту для женщин в пропорциональных партийных списках Парламента, Пленум из девяти членов Суда постановил, что существующие между оспариваемой нормой и признанной по решению КСГ от 2020 года неконституционным нормой отличительные факторы «не создают оснований для оценки в формате рассмотрения по существу неконституционности оспариваемой нормы».

Кроме того, суд отметил, что правило, предусматривающее замену одной женщины-члена Сакребуло только другой женщиной-членом в случае досрочного прекращения полномочий, является оправданным, поскольку обеспечивает «эффективное функционирование системы обязательных квот».

При этом суд пояснил, что норма, которая предусматривает замену члена Сакребуло мужчины в случае досрочного прекращения его полномочий, избранного по пропорциональному списку, его преемником мужчиной, находящимся в партийном списке после него, «существенно препятствует достижению легитимной цели в той же форме, как вышеуказанная норма».

Таким образом, суд указал, что оспариваемые нормы имеют по сути идентичное содержание нормы, признанной неконституционным по решению Конституционного суда Грузии в 2020 году, и «признал их недействительными без рассмотрения дела по существу».

Четверо судей пленума — Георгий Кверенчхиладзе, Ева Гоциридзе, Ирине Имерлишвили и Теймураз Тугуши — представили иные мнения.

