Оппозиция говорит о преследованиях на фоне ареста бывших сотрудников правоохранительных органов

После задержания двух бывших полицейских Министерством внутренних дел оппозиционное Единое национальное движение и Европейская Грузия заговорили о политических преследованиях перед вторым туром местных выборов в Грузии.

Согласно сообщениям, бывший глава Хобского районного управления Главного краевого управления Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии Лексо Рапава и бывший заместитель начальника Тбилисского главного управления Департамента конституционной безопасности Георгий Датиашвили были задержаны в своих домах в результате спецопераций, проведенной 20-21 октября.

По сообщениям СМИ, им обоим было предъявлено обвинение по статье 236 (3) Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения или хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

«Civil Georgia» связался с МВД для уточнения подробностей. Ведомство пока не ответило на вопросы.

По сообщениям СМИ, Рапава был задержан в своем доме в ночь с 20 на 21 октября. Адвокат задержанного Давид Ахалаия сообщил телекомпании «Мтавари архи», что десятки полицейских ворвались в дом Рапава, подложили оружие и гранату и задержали его.

Он также связал арест Рапава с его политической активностью, в частности, с тем, что он поддерживает оппозиционное Единое национальное движение.

Супруга Лексо Рапава, Теона Абсава сказала телеканалу «Мтавари архи», что ее муж имел право носить оружие и что у него дома находилось оформленное «ружье». Позже, 21 октября, члены семьи и родственники Рапава собрались перед зданием местной полиции в знак протеста против ареста бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Бывший начальник Регионального главного управления Самегрело-Земо Сванети Департамента конституционной безопасности Руслан Шамахия заявил в беседе с представителями СМИ, что в ночь с 20 на 21 октября сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в его доме, во время которого его не было дома. Он также выразил подозрение, что в случае нахождения дома ему также могли «подложить» оружие и задержать.

Сотрудник Управления Пограничной полиции Самегрело-Земо Сванети Реваз Лазишвили заявил 21 октября, что решил уйти в отставку после ареста Лексо Рапава и обыска в доме Руслана Шамахия. «Я не мог из кабинета наблюдать за такими действиями в отношении героеполицейских», — заявил он.

Что касается Георгия Датиашвили, он был задержан правоохранительными органами в Тбилиси. По словам его адвоката Вахтанга Иашвили, полицейские «ворвалась в дом Датиашвили и подложили ему боеприпасы». «После обыска прошло несколько минут и обыск и т.н. изъятие было продолжено без него», — заявил он телеканалу «Мтавари архи».

Иашвили также связал задержание своего подзащитного с его политической активностью, поскольку он вместе с Лексо Рапава 14 октября участвовал в акции с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Отклики оппозиции

По словам представителя Единого национального движения Акакия Минашвили, задержание бывших сотрудников правоохранительных органов «является своеобразной местью со стороны властей». По его словам, цель властей — «сфальсифицировать» второй тур местных выборов, поэтому «они начали политическое преследование этих людей». «Это признак паники и страха этой власти», — добавил он.

«Это преступные действия напуганной, неадекватной власти, в которой единственная цель — нейтрализовать людей, которые принимали активное участие в раскрытии схемы фальсификации выборов», — заявила Ана Цитлидзе, еще один представитель Единого национального движения.

По словам одного из лидеров Европейской Грузии Лаши Дамения, задержание бывших сотрудников правоохранительных органов означает появление в стране новых «политических заключенных». По его словам, такими действиями власть пытается запугать общественность перед вторым туром, который должен пройти 30 октября.

«Власть в агонии», — заявил Тенгиз Гунава, бывший депутат и активист оппозиции. По его словам, задержанные «максимально препятствовали фальсификации в первом туре (выборов), поэтому они боятся и поэтому прибегают к таким методам».

Реакция премьер-министра

Отвечая на вопрос журналистов о задержании бывших сотрудниках полиции, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал, что «это абсолютно нормально», что полиция реагирует на «возможные нарушения».

«Любой, кто хочет присоединиться к партии, должен сначала снять мундир и присоединиться к той или иной партии», — заявил он, имея в виду отставку действующего сотрудника полиции.

По его словам, Лазишвили — «ближайший» друг братьев Бачо и Даты Ахалаия. Последние были высокопоставленными чиновниками в правительстве Национального движения, которые осуждены властями Грузинской мечты за различные преступления.

«Чем раньше произойдет люстрация того или иного человека и они выберет партийную деятельность, тем лучше для нас. Полиция также очистится от таких псевдо-офицеров», — добавил он.

