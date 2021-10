Приоритеты тбилисских избирателей в новом опросе CRRC

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного недавно Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC), к числу наиболее проблемных вопросов избиратели Тбилиси относят — безработицу (24%), транспортные пробки (13%), загрязнение воздуха (11%) и общественный транспорт (10%).

В ходе опроса, полевые работы которого проводились в период с 10 августа по 5 сентября, был опрошен 2 951 гражданин. По словам авторов опроса, процент ответов составил 14,1%, а средняя погрешность составила +/- 1,8%.

Что касается коммунальной инфраструктуры, около 85% респондентов довольны газовой и электрической инфраструктурой, а также наружным освещением и менее 40% — лифтами и парковочными местами.

Однако 82% респондентов считают, что лучше, если государство будет решать, что, где и как строить, чем строительная индустрия. Только 10% считают, что государство не должно вмешиваться в строительный сектор.

Согласно опросу, для создания большего количества рекреационных зон в столице большинство тбилисцев (74%) поддерживают идею выкупа уже приватизированных таких зон. Иную позицию высказали только 15% и сказали, что бюджет столицы лучше потратить в другом направлении.

В то же время 79% респондентов считают, что важен более быстрый общественный транспорт и наличие т.н. «бас лайнов», 11% предпочтение отдали собственным автомобилям. Также 63% респондентов отдают предпочтение обновлению городского транспорта, чем строительству дорог и парковочных мест, а для 31% — последнее важнее.

Согласно тому же опросу, 45% тбилисцев считают, что движение транспорта улучшилось за последние четыре года, в то время как 63% считают, что общественный транспорт улучшился за тот же период.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)