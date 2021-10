Грузия в резолюциях Парламентской ассамблеи НАТО

Парламентская ассамблея НАТО 11 октября приняла две резолюции, которые наряду с другими вопросами в очередной раз подтверждают поддержку территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений.

Резолюция 471, которая была принята на 67-й ежегодной сессии Ассамблеи в Лиссабоне, призывает правительства и законодательные органы союзных государств «подтвердить свою приверженность политике открытых дверей НАТО и усилить свою поддержку Украине, Грузии и Боснии и Герцеговине, помочь им в ускорении евроатлантической интеграции».

Резолюция 470, которая была принята на том же заседании, осуждает «нарушение Россией территориальной целостности Грузии, Украины и Республики Молдова», а также «постоянные попытки Москвы вызвать дестабилизацию в этих странах, изменить их курс на европейскую и/или евроатлантическую интеграцию и вызвать безрассудные и безответственные эскалации».

В резолюции также осуждается «незаконное ограничение Россией» свободы судоходства в Азовском и Черном море.

В документе выражается обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека в оккупированных регионах и этнической дискриминацией грузин. В резолюции также подчеркивается необходимость выполнения Россией Соглашения о прекращении огня и право ВПЛ вернуться в свои дома.

Резолюция призывает государства-члены НАТО «проявить солидарность с Грузией и Украиной, увеличив количество совместных учений и оказав им практическую поддержку, чтобы эти страны могли защитить себя».

