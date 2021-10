В Грузии утверждена Национальная стратегия кибербезопасности на 2021-2024 г

Совет национальной безопасности Грузии сообщил 7 октября, что правительство одобрило третью Национальную стратегию кибербезопасности на 2021-2024 годы и План действий по ней.

В документе определены четыре приоритетные задачи: развитие и укрепление киберкультуры информационного общества и организаций; Устойчивость системы управления кибербезопасностью и укрепление публично-частного партнерства; Развитие кибер-возможностей с сильными человеческими ресурсами и соответствующей технической поддержкой; и усиление роли Грузии, как безопасной и защищенной страны на международной арене кибербезопасности.

Стратегия, которую премьер-министр Ираклий Гарибашвили одобрил 30 сентября, акцентирует внимание на двух основных группах угроз. Это: кибер-война, информационная война, кибершпионаж, кибератаки, проводимые государственными субъектами, и киберпреступность, включая атаки на критически важную инфраструктуру.

Что касается кибер-войны, в стратегии подчеркивается, что Россия ведет информационную войну против Грузии, в том числе посредством пропаганды и дезинформации, что сопровождается угрозами со стороны России, направленными на несанкционированный доступ к информации частной и публичной критической инфраструктуры Грузии.

Отмечая, что субъекты, осуществляющие управление критически важной информационной системой и услуги не имеют «надлежащего уровня информационной и кибербезопасности», в документе подчеркивается важность повышения качества безопасности и защищенности.

Что касается кибератак, осуществленных Россией против публичного или частного секторов Грузии в 2008 году, в документе говорится, что Россия остается серьезной угрозой для страны с точки зрения кибервойны.

Что касается киберпреступности, в документе перечислены наиболее распространенные формы атак на критическую инфраструктуру: фишинг, программы-вымогатели, дефейс, DDoS и спуфинг почты. Согласно стратегии, наряду с критическими секторами государства, объектом атак все чаще становятся коммерческие субъекты.

Совет национальной безопасности заявил, что документ разработан при активном участии соответствующих ведомств, а также представителей гражданского и частного секторов, а также с привлечением экспертов Великобритании.

