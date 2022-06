Великобритания выделит дополнительные средства для защиты Грузии от российской киберугрозы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший Мадрид в рамках Саммита НАТО, заявил, что Великобритания продолжит выделять Грузии 5 млн фунтов стерлингов для развития ее возможностей для защиты от российской киберугрозы.

«Грузинский народ каждый день живет на передовой линии российской агрессии», — заявил Джонсон 29 июня. По его словам, Путину не должно быть позволено использовать суверенные институты Грузии для укрепления своих кибервозможностей.

Премьер-министр Джонсон подчеркнул, что британская поддержка «защитит не только Грузию, но и Великобританию и все другие свободные демократии, которые сталкиваются с враждебностью со стороны России».

Согласно пресс-релизу правительства Великобритании, «Россия уже давно использует Грузию в качестве испытательного полигона для своих кибервозможностей». «Это началось в 2008 году, когда одна из первых в мире скоординированных кибератак была использована для подрыва архитектуры безопасности страны, когда Россия незаконно аннексировала Южную Осетию и Абхазию».

Новое финансирование позволит Совету национальной безопасности Грузии реализовать новую стратегию кибербезопасности, которая позволит стране выявлять и отражать атаки тех, кто стремится подорвать безопасность в Грузии и Европы. «Соединенное Королевство будет работать напрямую с Министерством обороны Грузии, чтобы укрепить свою киберзащиту и возможности», — говорится в пресс-релизе.

Дополнительный пакет от НАТО будет добавлен к британскому финансированию, как это было согласовано лидерами в Мадриде. Финансирование будет потрачено на обучение в сфере обороны.

Великобритания сыграла важную роль в разоблачении крупномасштабной кибератаки России на Грузию в 2019 году.

