Сенатор Риш разочарован прошедшими 2 октября в Грузии выборами

Сенатор-республиканец Джим Риш, член Комитета Сената по международным отношениям, назвал прошедшие 2 октября в Грузии выборы в самоуправление «крайне разочаровывающими» и отметил, что они драматически отличались от парламентских выборов 2012 года, которые он наблюдал.

Сенатор отметил, что международное сообщество продолжит внимательно следить за вторыми турами, запланированными на 30 октября. Он призвал власти Грузии заняться проблемами, отмеченными МНВ БДИПЧ/ОБСЕ, а именно «насилием на выборах и неравными условиями» для оппозиционных партий.

«Справедливые и открытые выборы — признак сильной демократии», — сказал сенатор.

БДИПЧ/ОБСЕ, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Европарламент заявили 3 октября, что местные выборы были конкурентными и технически хорошо организованными, но широко распространенные обвинения о нарушениях на выборах, подкупе избирателей, неравных условиях, запугивании и давлении нанесли процессу ущерб.

Обвинения в подкупе избирателей, злоупотреблении административным ресурсом, запугивании и давлении «противоречат обязательствам перед ОБСЕ и другим международным стандартам и вызывают обеспокоенность по поводу способности избирателей реализовать свое право голоса «без опасения быть наказанными»», — говорится в предварительном заключении совместной наблюдательной миссии.

