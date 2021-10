На избирательных участках началось голосование по местным выборам

Сегодня ровно в 08:00 началось голосование по выборам в органы местного самоуправления Грузии на 3 664 избирательных участках по всей стране (без учета оккупированных территорий), которое завершится в 20:00.

По данным Центральной избирательной комиссии, в едином списке избирателей к выборам местного самоуправления зарегистрировано 3 497 345 избирателей, из которых 1 002 900 избирателей — в Тбилиси.

По данным ЦИК, в пенитенциарных учреждениях создано 9 избирательных участков, а 73 специальных избирательных участка созданы для лиц, находящихся карантине и на самоизоляции в связи с пандемией Ковид-19. Лица, находящиеся в самоизоляции, должны были обратиться в ЦИК с просьбой использовать переносную урну для голосования в период с 25 по 27 сентября.

Сегодня избиратели в 64 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, выберут мэров и в общей сложности 2 068 членов местных сакребуло (как по пропорциональным, так и по мажоритарным правилам).

На пост мэра столицы будут баллотироваться 16 кандидатов, а 24 кандидата выразили желание возглавить еще 4 самоуправляющихся города. В остальных 59 муниципалитетах зарегистрирован 241 кандидат.

Для участия в выборах местного самоуправления в Избирательной администрации зарегистрировано 43 избирательных субъекта. Всего по партийным спискам зарегистрировано 20 827 кандидатов (в том числе 1 731 в Тбилиси), и 2 769 кандидатов выразили желание стать мажоритарными депутатами.

По сообщению Избирательной администрации, за выборами в органы самоуправления наблюдают 21 483 представителя избирательных субъектов; 31 310 наблюдателей от 100 местных наблюдательных организаций и 1 024 международных наблюдателя от 52 международных наблюдательных организаций.

Для победы в первом туре кандидатам в мэры необходимо набрать 50% + один голос. Если в первом туре какой-либо кандидат не наберет необходимое количество голосов, будет назначен второй тур, в который перейдут два кандидата с наилучшими результатами. Для победы в первом туре мажоритарным кандидатам потребуется 40% + 1 голос.

