Министерство обороны заявило, что «даже не допускало» возможности требования ареста доли ТВ «Формула»

Министерство обороны Грузии заявило 30 сентября, что «хорошо осознает демократические ценности, важность свободы слова на пути страны к членству в евроатлантическое сообщество и ЕС», и поэтому «даже не допускало возможности», чтобы «потребовать ареста доли (телекомпании Формула) для обеспечения иска» против бывшего министра обороны Давида Кезерашвили.

Заявление министерства последовало за предположением адвоката телекомпании «Формула» о том, что подача иска ведомством в суд против Кезерашвили с требованием возмещения ущерба может быть направлено арест долей телекомпании и заставить таким образом критическое СМИ замолчать. Давиду Кезерашвили принадлежит 51% акций телекомпании «Формула».

По заявлению Министерства обороны, несмотря на то что Кезерашвили финансирует компании, которые занимаются «вредной» для страны деятельностью, финансирует на суммы, «украденные у государства», «в общественных интересах», вероятности требования возмещения ущерба от телекомпании «Формула» не существует.

«Тем более, когда Давид Кезерашвили в течение нескольких лет не получает дивидендов от упомянутой телекомпании», — добавило ведомство, призывая всех «прекратить попытки ввести общественность в заблуждение».

30 сентября министерство обороны заявило, что на основании принятого Верховным судом 7 сентября решении, оно подало иск в Тбилисский городской суд против бывшего министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего главы Департамента государственных закупок ведомства, когда министром был Кезерашвили, Александра Нинуа, требуя возмещения ущерба.

