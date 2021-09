СГБ говорит о «реальной угрозе» возможного убийства Ники Гварамия

Заместитель руководителя Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе заявил сегодня журналистам, что «может существовать реальная угроза» убийства генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

По его словам, с учетом вышеизложенного, директора «Мтавари архи» сегодня вызвали в ведомство и дали ему рекомендации по ужесточению мер безопасности.

«Следствие ведется по факту заказанного убийства Ники Гварамия, однако не исключено, что (вместе с ним) мишенью убийства может быть и другой журналист», — заявил Бача Мгеладзе. Он не стал уточнять личность журналиста.

Ответ Ники Гварамия

Директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия назвал заявление представителя СГБ «попыткой накала общества и особенно медиа-общества» в преддверии предстоящих местных выборов, запланированных на 2 октября. Гварамия подверг критике Бачу Мгеладзе за озвучивание той информации, в связи с которой от него самого взяли обещание неразглашения.

На специальном брифинге после заявления СГБ Ника Гварамия напомнил предысторию происходящего и сказал, что около месяца назад ему сообщили, прибывшие из Российской Федерации лица планировали убить его из «снайперского оружия».

По словам Гварамия, после консультации с иностранными дипломатами он сообщил об этом СГБ. В результате, в целях усиления безопасности, ведомство предоставило ему государственную охрану. Гварамия также отметил, что СГБ ему сказали, что «информация не оказалась серьезной», расследование продолжается, но версия о покушении на его в целях убийство «в принципе» исключена.

Однако, по словам Гварамия, сегодня, когда он прибыл в следственное ведомство, ему сказали, что информация о его возможном убийстве иностранными гражданами подтвердилась и что соответствующая «группа уже идентифицирована». По словам директора «Мтавари архи», его охрана была усилена вдвое.

«Я ожидаю, что эти иностранными гражданами окажутся граждане Украины, а заказчиком будет Саакашвили», — заявил Ника Гварамия и обратился к следственному ведомству, что «не получиться вызвать обострение в обществе, и ни намеки на другого журналиста не будут работать». Он также выразил подозрение, что информация, предоставленная ему месяц назад, была «спровоцирована самой СГБ» для его запугивания.

