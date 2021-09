СМИ: В ЕС обсуждают вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией и рядом других стран

Интернет-издание EUObserver 29 сентября сообщило, что изданию стал доступен внутренний документ ЕС, в котором со стороны некоторых стран-членов ЕС выражается недовольство несанкционированным присутствием и необоснованными прошениями о предоставлении убежища от граждан Грузии, Украины и Молдовы, а также некоторых стран Западных Балкан.

По сообщениям, Германия возглавляет список таких стран. Согласно документу, за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество прошений о предоставлении убежища из Грузии увеличилось на 51%. По данным издания, Франция также выразила недовольство Грузией.

Согласно той же информации, страны-члены ЕС активно рассматривают вопрос механизма приостановления безвизового режима, согласно которому, если количество нелегального присутствия и необоснованных прошений о предоставлении убежища в этих странах превысит 50%, это может повлечь за собой переход вновь к визовому режиму.

Грузия получила безвизовый въезд в ЕС в 2017 году. В результате гражданам Грузии с биометрическими паспортами, которые едут в Шенгенскую зону на 90 дней с деловыми, туристическими или семейными целями на срок 180 дней, визы больше не нужны. Диалог о либерализации визового режима между ЕС и Грузией начался в июне 2012 года.

В докладе, опубликованном 4 августа 2021 года, Еврокомиссия заявила, что Грузия предприняла некоторые шаги для решения проблемы необоснованных прошений о предоставлении убежища и продолжила свою информационную кампанию о правах и обязанностях безвизового въезда с ЕС.

Однако в то же время комиссия призвала Грузию предпринять дальнейшие шаги в четырех сферах, включая решение вопроса о подаче необоснованных прошений о предоставлении убежища в государствах-членах ЕС; Повышение эффективности антикоррупционных институтов; Завершить реформу Верховного суда и прокуратуры и приблизить визовую политику страны к визовой системе ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия подчеркнула важность завершения реформы Верховного суда, чтобы привести процесс отбора судей в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами. В то же время в документе говорится, что необходимо завершить реформу прокуратуры, в том числе «разделить функции следователей и прокуроров».

