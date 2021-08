Еврокомиссия: Грузия продолжает соблюдать требования по либерализации визового режима

Согласно новому докладу Еврокомиссии, Грузия продолжает соблюдать требования либерализации визового режима и уже предприняла шаги по выполнению рекомендаций комиссии. Кроме того, доклад предлагает стране план рекомендаций из четырех пунктов.

В оценочном докладе, который был опубликован 4 августа, Еврокомиссия приветствовала хорошее сотрудничество Грузии со странами-членами ЕС по вопросам безопасности и реадмиссии, а также по обмену информацией через офицеров связи с государствами-членами (включая Австрию, Бельгию, Финляндию, Испанию и Швецию).

Согласно документу, после предыдущего доклада Грузия предприняла некоторые шаги для решения проблемы необоснованных ходатайств о предоставлении убежища и продолжила свою информационную кампанию о правах и обязанностях, связанных безвизовым въездом в ЕС.

Рекомендации

Согласно докладу, Грузии необходимо предпринять дальнейшие шаги в четырех направлениях, включая решение вопроса о ходатайствах по предоставлению убежища в государствах-членах ЕС, повышение эффективности антикоррупционных институтов, завершение реформы Верховного суда и прокуратуры, а также приведение визовой политики страны в соответствие с ЕС.

Что касается необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, в докладе говорится, что Грузии следует принять проактивные меры, в том числе посредством проведения информационных кампаний. Следует отметить, что в 2020 году на фоне пандемии количество заявлений о предоставлении убежища в государствах-членах снизилось на 60% по сравнению с предыдущим годом — до 8 860.

Согласно документу, Грузии необходимо повысить эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов, чтобы лучше справлялись с элитной коррупцией.

Еврокомиссия также подчеркнула важность завершения реформы Верховного суда, чтобы привести процесс отбора судей в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами. Кроме того, в документе говорится, что необходимо завершить реформу прокуратуры, включая разделение функций следователей и прокуроров; Завершить операционное развитие служб финансовой разведки и продолжить усилия по борьбе с организованной преступностью, в частности, по борьбе с отмыванием прибыли, полученной от незаконной деятельности.

В документе также говорится, что Грузии следует продолжить приведение своей визовой политики в соответствие с законодательством ЕС.

