«Международная прозрачность» об использовании административного ресурса

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) 28 сентября опубликовала промежуточный доклад об использовании административного ресурса, согласно которому использование административного ресурса в Грузии в преддверии местных выборов 2 октября «все еще проблематично».

Доклад охватывает период с 1 июня по 25 сентября и рассматривает использование исполнительных, правовых, институциональных и финансовых административных ресурсов в избирательных целях.

Исполнительный административный ресурс

Организация заявила, что регулярно сообщались о предполагаемом увольнении сторонников партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» из бюджетных организаций, предположительно по политическим мотивам, и о давлении на них. «Международная прозрачность» отметила, что в отношении 17 человек были выявлены признаки политического притесенения.

Организация заявила, что ряд оппозиционных политических партий высказались по поводу предполагаемых утверждений о давлении со стороны Службы государственной безопасности и других ведомств на лиц, внесенных в их избирательные списки, и на мажоритарных кандидатов. Организация также отметила, что 22 таких случая в основном касались кандидатов от партии «За Грузию», хотя оппозиционные партии, в том числе Национальное движение, Гирчи — Больше свободы и Третья сила – Стратегия Агмашенебели, также выразили аналогичную озабоченность.

В докладе говорится, что в Самцхе-Джавахети губернатор региона, региональные руководители Службы госбезопасности и Министерства финансов поручили местным бизнесменам жертвовать деньги предположительно в пользу правящей партии. В период со 2 по 16 августа 87 физических и 5 юридических лиц из Самцхе-Джавахети пожертвовали правящей партии в общей сложности 714 000 лари. «За такой короткий период времени такая сумма пожертвований из одной географической области является довольно необычной и может быть косвенным свидетельством распространенной информации», — говорится в докладе.

Правовые административные ресурсы

Организация заявила, что некоторые положения поправок к Избирательному кодексу, принятых в июле, принижают важность реформы и соответствуют интересам правящей партии. В докладе говорится, что временные регуляции в процессе избрания председателя и членов ЦИК сократил время между парламентским голосованием с четырех до одной недели, что «дает возможность правящей партии утвердить предпочтительных кандидатов без согласия оппозиции».

Институциональные административные ресурсы

«Международная прозрачность – Грузия» отметила, что лица, трудоустроенные на публичной службе, активно посещали предвыборные встречи Грузинской мечты. По мнению организации, существует высокий риск того, что они участвуют в избирательной кампании против своей воли. «Такая концентрация публичных служащих для избирательной кампании, даже если это не является прямым нарушением закона, по крайней мере, способствует крайней политизации публичной службы, что недопустимо», — говорится в докладе.

Финансовые административные ресурсы

Что касается использования финансовых административных ресурсов, организация заявила, что в течение отчетного периода нарушений Избирательного кодекса не наблюдалось, хотя она отобрала 10 государственных программ/инициатив, которые можно было бы считать «мотивированными» избирательными целями расходами.

