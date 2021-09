Скончался митрополит Некресский, который был заражен Ковид-19

Патриархия Грузинской Православной Церкви сообщила 19 сентября о смерти митрополита Некресского 62-летнего Серги Чекуришвили, который был заражен Ковид-19.

По данным СМИ, несколько недель назад митрополит перенес операцию, а в послеоперационном периоде он заразился Ковид-19.

Грузия борется с четвертой волной Ковид-19. С момента первого сообщения о вирусе в стране (без учета оккупированных территорий) от Ковид-19 в Грузии умерли 8 621 человек.

