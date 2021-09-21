Митрополит Некресский Серги в передаче на канале «Альт Инфо», фото: скриншот из видео «Альт Инфо»
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Скончался митрополит Некресский, который был заражен Ковид-19

21/09/2021 - 18:44
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Патриархия Грузинской Православной Церкви сообщила 19 сентября о смерти митрополита Некресского 62-летнего Серги Чекуришвили, который был заражен Ковид-19.

По данным СМИ, несколько недель назад митрополит перенес операцию, а в послеоперационном периоде он заразился Ковид-19.

Грузия борется с четвертой волной Ковид-19. С момента первого сообщения о вирусе в стране (без учета оккупированных территорий) от Ковид-19 в Грузии умерли 8 621 человек.

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21/09/2021 - 18:44
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