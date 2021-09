СМИ: СГБ манипулирует опросами общественного мнения

Анонимный человек, который предположительно является сотрудником Службы государственной безопасности, сказал в интервью телекомпании «Мтавари архи», что агенты СГБ также ведут слежку за теми организациями, которые проводят в Грузии опросы общественного мнения, в том числе за Международным республиканским институтом (МРИ) США, и манипулируют результатами этих опросов.

Мужчина, которого директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия назвал «важным человеком из органа безопасности», заявил, что Служба безопасности в результате прослушивания узнает, когда исследовательская организация собирается проводить полевые работы, и отправляет агентов для участия в опросе.

«Например, МРИ выходит на полевые исследования и проводит опрос. С помощью оперативной группы происходит обычно манипуляция этой группой. Например, стоят у метро и собирают подписи или задают вопросы, а агентурная идет туда и отмечает то, на что получили указания», — заявил анонимный человек телеканалу «Мтавари архи».

По словам этого человека, Служба безопасности заранее определяет, каким образом повлиять на работу организаций, и готовит группы, которые, предположительно, состоят из партийных агитаторов, и отправляет их для участия в опросах.

Аноним также отметил, что Служба безопасности также может манипулировать результатами экзит-поллов.

По его же словам, в Службе безопасности есть отдельные подразделения, которые используются для слежки за иностранными дипломатами, исследовательскими организациями и руководителями дипломатических миссий.

13 сентября в Интернет просочились тысячи секретных записей, просочившиеся предположительно из Службы госбезопасности Грузии. Файлы в основном содержат информацию о духовных лицах, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

