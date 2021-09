Сирийская делегация посетила оккупированный Цхинвали

Сирийская делегация во главе с заместителем спикера Национального собрания Мухаммедом Акрам Аль-Аджлани посетила оккупированный Цхинвальский регион, где 19 сентября ее принял лидер региона Анатолий Бибилов.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», по случаю «Дня Республики» Бибилов заявил, что «передний фронт борьбы против международного терроризма проходит в Сирийской Арабской Республике», и подчеркнул «важную роль России в определении судьбы наших народов».

На приеме также присутствовали «министр иностранных дел» оккупированного региона Дмитрий Медоев, спикер «парламента» Алан Тадтаев, а также посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хадад.

Сирия признала независимость Абхазии и Цхинвали в 2018 году и установила дипломатические отношения с обоими оккупированными Россией регионами, что вызвало негативную реакцию Тбилиси и международного сообщества.

Помимо Сирии, независимость двух оккупированных территорий признали сама Россия, Никарагуа, Науру и Венесуэла.

