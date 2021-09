Промежуточный доклад БДИПЧ/ОБСЕ по выборам местного самоуправления

Предвыборная среда «характеризуется глубокой поляризацией между правящей и оппозиционными партиями», — говорится в промежуточном докладе наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ, который был опубликован 17 сентября в связи с предстоящими в Грузии выборами в органы местного самоуправления.

В докладе, который охватывает период с 26 августа по 15 сентября, также говорится, что на сегодняшний день в ходе кампании ведущими являются взаимные обвинения о распространении дезинформации и избирательных нарушениях.

«Отметка в 43 процента, возникшая в отношении правящей партии в результате Соглашения от 19 апреля, остается главной темой дискуссии, что отодвинуло на второй план местные проблемы в первые недели кампании», — говорится в документе.

Согласно докладу, в ходе встреч с наблюдательной миссией некоторые вовлеченные в процесс стороны отметили, что «политическая среда крайне поляризована и характеризуется агрессивным дискурсом, что сопровождается частыми обвинениями в распространении дезинформации». В документе отмечается, что наблюдательная миссия получила несколько докладов, в которых речь идет о предполагаемом давлении на кандидатов по всей стране с целью снятия их кандидатур.

«Предвыборная кампания активно освещается в печатных и онлайн СМИ, а также в социальных сетях», — говорится в докладе, хотя многие партии сократили объемы кампании от двора ко двору и прямого общения из-за опасений по поводу COVID-19, — говорится в документе. Согласно документу, большинство кандидатов считают, что у них есть возможность свободно проводить агитацию, в том числе на языках меньшинств.

Во время встреч с миссией большинство оппозиционных партий отметили, что политическая среда была «слишком благоприятной для правящей партии, в том числе с точки зрения доступа к пожертвованиям на избирательную кампанию». По их заявлению, после объявления даты выборов несколько социальных и экономических проектов, запущенных правительством, еще более обострили эту проблему.

Что касается медиасреды, в докладе говорится, что она «разнообразна, но в значительной степени зависит от политических и бизнес-интересов и отражает поляризацию между правящей и оппозиционными партиями». Во время встреч с миссией некоторые источники выразили обеспокоенность ухудшением медиасреды, предполагаемым запугиванием журналистов, насилием и политическим влиянием в отношении СМИ.

Что касается принятых к выборам поправок к Избирательному кодексу, в документе говорится, что эти поправки «частично» учли несколько предыдущих рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии. «Однако ряд предыдущих рекомендаций, представленных ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека, остались невыполненными. Включая рекомендации, которые касались ограничения права на голосование, способов разрешения избирательных споров и дополнительных мер по предотвращению злонамеренного использования административного ресурса», — говорится в документе.

Согласно документу, в ходе бесед с представителями миссии участвующие партии выразили разную степень доверия к беспристрастности ЦИК; Некоторые выразили обеспокоенность тем, что председатель ЦИК будет избран простым большинством голосов после трех неудачных попыток получить квалифицированное большинство. Другие отметили, что «плюралистический» состав ЦИК способствовал предметным обсуждениям на заседаниях Центральной избирательной комиссии после того, как количество членов увеличилось с 12 до 17.

БДИПЧ/ОБСЕ открыло наблюдательную миссию в Грузии 26 августа. Команда наблюдательной миссии, состоящая из 12 экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, будет распределена по всей стране с 4 сентября. Миссия опубликует заявление о предварительных результатах на следующий день после выборов, а окончательный доклад будет опубликован примерно через 2 месяца после окончания избирательного процесса.

