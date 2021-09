НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 10%

Согласно решению Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии от 15 сентября, ставка рефинансирования осталась неизменной на уровне 10% после повышения на 0,5 процентных пункта в августе, что является самым высоким показателем за последние 13 лет.

Национальный банк Грузии заявил, что годовая инфляция в августе была на уровне 12,8%, что является более высоким показателем, чем ожидалось, добавив, что инфляция, вероятно, останется высокой до конца года.

«Высокий уровень инфляции в основном обусловлен разовыми и не зависящими от денежно-кредитной политики факторами. По предварительным оценкам, вклад подобных экзогенных факторов в общую инфляцию составляет около 9 процентных пунктов. Особо следует отметить то, что с начала года на мировых рынках резко выросли цены на продовольственные продукты и нефть», — заявил НБГ.

По данным банка, несмотря на недавнее укрепление обменного курса, рост цен на импортную продукцию ускорился до 18,7% в ежегодном измерении.

В Национальном банке отметили, что ужесточенная денежно-кредитная политика будет сохраняться, хотя, согласно текущему прогнозу, с весны 2022 года ожидается существенное снижение инфляции.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике НБГ состоится 27 октября 2021 года.

