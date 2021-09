Ираклий Кобахидзе назвал критически настроенных телеведущих «извращенцами»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе 14 сентября назвал «извращенцами» директора телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамия, а также ведущих телекомпаний ТВ «Пирвели» Нодара Меладзе, Диану Трапаидзе, Ингу Григолия», которыми, по его словам, «движут антигосударственные и антицерковные цели».

По словам Кобахидзе, критически настроенные к властям страны телеканалы создают ощущение, что «в нашей стране ведутся незаконные прослушивания и на этом фоне они хотели распространить скрытые записи».

Такой комментарий он сделал это в ответ на заявления Гварамия и Трапаидзе, которые ранее опровергли утверждения депутата Грузинской мечты Мамуки Мдинарадзе о том, что критически настроенные к властям каналы пытаются «подготовить почву» для распространения записей, отражающих личную жизнь, или их фабрикации.

Ника Гварамия назвал озвученные депутатом Мдинарадзе обвинения «бредом», а Трапаидзе заявила, что правящая партия «готовит себе алиби для распространения записей из частной жизни».

Около 3 000 документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности, стали доступны СМИ 13 сентября. Файлы в основном содержали информацию о представителях духовенства, включая компрометирующую информацию о педофилии, преступной деятельности в прошлом, разговорах с иностранными агентами и о наркозависимости.

Кроме того, в документах были зафиксированы разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков и публичных служащих. Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.

Секретные записи содержали отдельные главы о правозащитных организациях ЛГБТ-сообщества, а также подробную информацию об активистах гражданского общества, платформах и представителях гражданского общества.

Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей, но некоторые лица, в том числе заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, выразили недоверие следствию.

