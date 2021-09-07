Джексон Пол Крамер, американский турист, которого задержали на оккупированной территории. Фото: скриншот из видео СГБ Грузии
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Задержанный в оккупированном Цхинвали гражданин США освобожден из заключения

07/09/2021 - 19:03
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По сообщению Службы госбезопасности Грузии, незаконно задержанный на оккупированной территории американский турист освобожден и переведен на территорию, контролируемую Тбилиси.

Как сообщила СГБ Грузии 6 сентября, гражданин США Джексон Пол Крамер был задержан российскими оккупационными войсками на оккупированной территории, в районе Джава. Время задержания в заявлении не указывается.

Крамер, приехавший в Грузию по туристическим целям, сказал, что хотел пройти к Черному морю «по Кавказу», когда он «пересек границу, о которой он не знал».

«Я не могу многого сказать, все это время я был в тюрьме, а потом меня выпустили», — сказал он.

По сообщению СГБ, горячая линия Миссии наблюдателей ЕС была активирована сразу после задержания, и сопредседатели Женевских международных переговоров были проинформированы об инциденте.

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07/09/2021 - 19:03
9 Less than a minute

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