Задержанный в оккупированном Цхинвали гражданин США освобожден из заключения

По сообщению Службы госбезопасности Грузии, незаконно задержанный на оккупированной территории американский турист освобожден и переведен на территорию, контролируемую Тбилиси.

Как сообщила СГБ Грузии 6 сентября, гражданин США Джексон Пол Крамер был задержан российскими оккупационными войсками на оккупированной территории, в районе Джава. Время задержания в заявлении не указывается.

Крамер, приехавший в Грузию по туристическим целям, сказал, что хотел пройти к Черному морю «по Кавказу», когда он «пересек границу, о которой он не знал».

«Я не могу многого сказать, все это время я был в тюрьме, а потом меня выпустили», — сказал он.

По сообщению СГБ, горячая линия Миссии наблюдателей ЕС была активирована сразу после задержания, и сопредседатели Женевских международных переговоров были проинформированы об инциденте.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)