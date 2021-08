Министр иностранных дел Уругвая находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо Бонассо посещает Грузию 18-20 августа, где уже встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, в ходе встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили 20 августа стороны обсудили углубление политических отношений между двумя странами, а также сотрудничество в области торговли, экономики и культуры.

«Была выражена готовность к тому, чтобы страны продолжили работу по определению соответствующих направлений и совместных инициатив, в том числе в сфере сельского хозяйства», — говорится в сообщении Администрации правительства.

Глава правительства Грузии поблагодарил министра иностранных дел Уругвая за «твердую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Сегодня после встречи с главой МИД Уругвая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что обсудил со своим уругвайским коллегой торгово-экономические отношения между двумя странами. При этом стороны обсудили «переход двусторонних отношений на качественно новый уровень».

«Одним из важных результатов является то, что он (Бонассо) передал мне ноту о том, что Уругвай готов начать переговоры с Грузией о подписании Соглашения о свободной торговле», — сказал Давид Залкалиани.

В ходе визита Франсиско Бустильо Бонассо также встретился с вице-премьером, министром сельского хозяйства Леваном Давиташвили и председателем парламентского Комитета по иностранным делам Николозом Самхарадзе. Он также ознакомился с культурными достопримечательностями столицы, в том числе с Национальным музеем Грузии.

Это первый визит Франсиско Бустильо Бонассо в Грузию. Он посещает в страну в рамках регионального турне. Министр Бонассо прибыл в Тбилиси из Армении и отбудет из Грузии в Турцию.

