Тбилиси критикует Москву за «пропагандистский нарратив»

Министерство иностранных дел Грузии подвергло сегодня критике заявление МИД России по поводу 13-й годовщины августовской войны 2008 года, назвав его «очередной попыткой дезинформации и сочинения пропагандистского нарратива».

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов 5 августа назвал заявления Запада о российской оккупации регионов Грузии «оторванными от реальности тезисами» и призвал зарубежных партнеров Тбилиси «отказаться от безнадежной политики «реинтеграции» Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузию». Бикантов в очередной раз озвучил российский нарратив о том, что войну начал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его же словам, Москва готова восстановить отношения с Тбилиси «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».

«Если что-то и противоречит равноправном и основанным на и взаимном уважении добрососедским отношениям между Грузией и Россией, это агрессивная политика самой России, незаконная оккупация грузинских территорий с ее стороны, нарушение территориальной целостности нашей страны и признанных на международном уровне государственных границ», — заявил МИД Грузии.

«Будущее добрососедских отношений между Грузией и Российской Федерацией проходит через деоккупацию территорий Грузии и уважении Россией суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах признанных на международном уровне ее границ», — говорится в заявлении министерства.

Ведомство также отметило, что «не существует никакой параллельной реальности» и что «международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процесса оккупации и фактической аннексии».

Министерство иностранных дел Грузии также подвергло критике пост МИД России в Facebook от 4 августа, посвященный годовщине Георгиевского трактата, в котором Министерство иностранных дел России заявило, что соглашение «содействовало укреплению позиции России на Кавказе и стало началом объединения разрозненных грузинских земель».

МИД Грузии назвал этот пост «циничным и совершенно неприемлемым» и отметил, что «Россия в нарушение этого соглашения начала аннексию грузинских территорий и захват земель на Южном Кавказе».

«Очень жаль, что даже столетия спустя целью России остается аннексия чужих территорий», — говорится в заявлении.

