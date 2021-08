Депутаты Европарламента о тринадцатой годовщине российско-грузинской войны

В совместном заявлении, которое было опубликовано по случаю тринадцатой годовщины российско-грузинской августовской войны 2008 года, члены Комитета по иностранным делам Европарламента заявили, что они «продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ».

«Несмотря на вызовы, создаваемые сложной геополитической ситуацией, граждане Грузии являются частью паневропейской семьи и свободно и большинством голосов выбрали путь евроатлантической интеграции», — говорится в опубликованном 7 августа письме, авторами которого являются председатель комитета Дэвид Макаллистер, председатель делегации по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер.

Приветствуя готовность властей Грузии к диалогу, депутаты Европарламента заявили, что они «готовы содействовать мирному урегулированию конфликта», и призвали Россию «выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня».

Депутаты Европарламента также призвали Россию, как «страну, осуществляющую де-факто контроль» в Абхазии и Цхинвальском регионе, предоставить Миссии ЕС беспрепятственный доступ в обоих оккупированных регионах, приостановить продолжающийся процесс «бордеризации», положить конец систематическим нарушениям прав человека, в том числе, на этнической почве, обеспечить наказание тех, кто совершил такие нарушения, а также безопасное и своевременное возвращение перемещенных лиц на землю своих предков».

Депутаты Европарламента также заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона не могут воспользоваться преимуществами социально-экономического развития, истекающего из Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку они продолжают страдать от российской оккупации.

