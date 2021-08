Внешняя политика, СМИ и вопросы Ковид по результатам опроса МРИ США

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые были опубликованы Международным республиканским институтом (IRI) США 2 августа, только 23% респондентов положительно оценивают усилия властей по урегулированию отношений с Россией; 42% — очень отрицательно (в феврале 2021 г. этот показатель составлял 22%), а 28% — отрицательно в определенной степени.

Опрос общественного мнения по заказу Международного республиканского института США был проведен в период 15-30 июня 2021 года организацией Балтийские исследования/Геллап (Gallup). В рамках опроса были опрошены 1500 человек, имеющих право избирательного голоса в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). По утверждению авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Внешнеполитический курс

На вопрос, кто является наиболее важным политическим партнером Грузии, 60% респондентов назвали Соединенные Штаты; Затем идет ЕС — 56%; Украина — 32% и Азербайджан — 15%. Россию и Турцию назвали 11% и 10%, соответственно.

На вопрос, кто является наиболее важным экономическим партнером Грузии, по 44% респондентов назвали ЕС и США; Далее идут Украина — 23% и Турция — 22%. Азербайджан и Россия занимают пятое и шестое места с 19% и 17%, соответственно.

В то же время 79% респондентов заявили, что наибольшую политическую угрозу для страны представляет Россия, а 15% назвали Турцию. Затем идут Азербайджан, Иран и США — по 5%. 71% респондентов назвали Россию самой большой экономической угрозой. За Россией следует Турция с 12%.

Согласно результатам опроса, 56% респондентов заявили, что они в полной мере поддерживают диалог с Россией (февраль 2021 года — 36%), а 22% заявили, что поддерживают в некоторой степени.

80% респондентов, что является самым высоким показателем с мая 2011 года, заявили, что российская агрессия в Грузии продолжается.

83% респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС (68% полностью и 15% — в некоторой степени), а 77% выступают за интеграцию в НАТО (61% полностью и 16% в некоторой степени).

СМИ и источники информации

На вопрос, политической информации и новостям какого телеканала доверяют, 32% респондентов назвали проправительственную телекомпанию «Имеди» своим первым выбором (респонденты могли назвать до трех телеканалов); Затем идет «Мтавари архи» — 14%; «Рустави 2» — 10%; ТВ «Пирвели» — 10%; Общественный вещатель — 4% и «Формула» — 1%.

Что касается рейтинга телекомпаний, попавших хотя бы один раз во всех трех выборах, первое место занимает «Имеди» с 45%; затем идет «Рустави-2» — 36%; «Мтавари архи» — 29%; ТВ «Пирвели» — 28%; Общественный вещатель — 13% и «Формула» — 12%.

На вопрос, свободны ли грузинские СМИ выражать различные политические взгляды, 58% респондентов ответили, что они частично или полностью свободны (это самый низкий показатель с ноября 2012 года). 31% респондентов заявили, что грузинские СМИ несвободны или не так уж свободны, что является самым высоким показателем с ноября 2012 года.

Согласно опросу, половина респондентов заявили, что вводящая в заблуждение и ложная информация очень проблематична для Грузии, а 32% заявили, что это в некоторой степени проблематична.

19% респондентов заявили, что они ежедневно или почти ежедневно сталкиваются с вводящей в заблуждение или ложной информацией в Грузии; 19% отметили, что ложная информация встречается им несколько раз в неделю.

Кроме того, 20% респондентов заявили, что они очень заинтересованы в политической информации и новостях; 43% заинтересованы в некоторой степени; 21% не интересуются в некоторой степени, а 15% совсем не интересуются.

Пандемия COVID-19

60% респондентов заявили, что удовлетворены реакцией правительства на пандемию Covid-19 (59% в феврале 2021 года; 77% в июне 2020 года).

Согласно исследованию, в стране расширяются антиваксерные отношения. 45% респондентов заявили, что не будут вакцинироваться (39% в феврале 2021 г.); 7% заявили, что будут вакцинироваться, если этого потребует закон или работодатель (февраль 2021 г. — 6%); 19% заявили, что они будут вакцинироваться через некоторое время, а 18% заявили, что будут вакцинироваться, как только вакцина станет доступной.

Что касается партийных предпочтений, 54% ​​респондентов, отдающих предпочтение «Национальному движению», скорее всего, откажутся от вакцинации; Затем идут сторонники Грузинской мечты и партии «За Грузию» с 40% и 45%.

На вопрос, какая вакцина самая надежная, 26% респондентов назвали американо-немецкую «Пфайзер»; Затем идет китайская «Синофарм» с 8%; Шведско-британская «АстраЗенека» — 7%; и китайская «Синовак» — 4%. 28% ответили «ни одна», а 27% сказали, что не знают или отказались отвечать.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)