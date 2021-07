Фоторепортаж: Историки и активисты почтили память жертв советского террора

Гражданские активисты и историки во главе с Лабораторией исследования советского прошлого 30 июля собрались перед бывшим зданием т.н. ЧК, чтобы почтить память жертв советского политического террора.

В 1937 году, в этот день, был создан внесудебный орган — так называемая «тройка», после чего политические репрессии приобрели новый размах. Советские репрессии унесли жизни сотен тысяч граждан, в том числе тысячи грузин.

Вчера активисты символически зачитали имена граждан Грузии, расстрелянных в спецлагере «Силовка», а также сотен репрессированных советским режимом этнических немцев, проживавших в Тбилиси.

Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

