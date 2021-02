Депутаты Европарламента обращаются к Арчилу Талаквадзе

Шесть депутатов Европарламента, которые работают по вопросам Грузии, направили совместное письмо председателю Парламента Грузии Арчилу Талаквадзе, в котором выразили обеспокоенность по поводу «нарушения личной жизни по неосторожности» в законодательном органе и «нежелательного отношения» к послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.

Депутаты Европарламента подвергли факт раскрытия номера личного мобильного телефона директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия на пленарном заседании депутатом Грузинской мечты Теей Цулукиани 2 февраля.

«Очень неприятно и неэтично, когда основное право на неприкосновенность частной жизни нарушается по неосторожности», – заявили депутаты Европарламента, поддержав оценку Карла Харцеля от 3 февраля, который назвал действия Теи Цулукиани «неэтичными».

Депутаты Европарламента также подвергли критике опубликованный в соцсетях статус Теи Цулукиани о встрече с Карлом Харцелем и его заявлении, отметив, что требование со стороны депутата разъяснений со стороны Харцеля является «просто плохим тоном».

Депутаты Европарламента подчеркнули, что Карл Харцель «выражает не только свое личное мнение, но и фундаментальные ценности Европейского Союза, к которым кажется (и Грузия) стремится».

Они также напомнили Арчилу Талаквадзе, что посол Харцель «не жалеет усилий для того, чтобы в Грузии был функционирующий, плюралистический и демократический Парламент».

«Ваш мандат, как председателя Парламента, требует, чтобы в зале заседаний царила высокая степень приличия», – обратились они к Талаквадзе.

«На прошлой неделе, когда новоизбранные члены Парламента Грузии посетили нас в Брюсселе, они представили нам амбициозный план подачи заявки на членство в ЕС в 2024 году. Мы дружески напомнили вашим коллегам, что амбициозные политические цели требуют таких же амбициозных демократических стандартов», – заявили депутаты Европарламента.

