ЮНЕСКО присвоила Колхидским лесам и водно-болотным угодьям статус Всемирного природного наследия

26 июля ЮНЕСКО внесла Колхидские леса и водно-болотные угодья Грузии в Список всемирного природного наследия.

Это первый природный памятник Грузии, которому присвоен статус Всемирного наследия. Он объединяет сотни различных видов растений и животных, в том числе исчезающие виды.

80-километровый участок побережья Черного моря состоит из 7 частей и включает в себя национальный парк Колхети, охраняемые территории Кобулети и Кинтриши и национальный парк Мтирала.

Национальный парк Колхети, который является частью регионов Самегрело и Гуриа, был основан в 1999 году и сохраняет уникальные колхидские леса и болота.

Охраняемые территории Кинтриши сочетают в себе государственный заповедник и охраняемый ландшафт. Государственный заповедник Кинтриши был основан в 1959 году, а в 2007 году на его базе был создан охраняемый ландшафт. Охраняемая территория Кинтриши расположена в долине реки Кинтриши, между селом Цхемвани и горами Хино. Здесь также есть места для пикника и кемпинга.

Охраняемые территории Кобулети были основаны в 1998 году и объединяет Кобулетский заповедник, который славится своими уникальными болотами, а также Агкветили.

Национальный парк Мтирала был основан в 2007 году и расположен в горном районе Аджарии. Парк, который включает густые леса, предлагает визитерам пешие прогулки, катание на лошадях, научный и экотуризм.

Помимо Колхидских лесов и водно-болотных угодий, монастырь Гелати, Мцхета Светицохвели, монастыри Джвари и Самтавро и Земо Сванети также имеют статус Всемирного культурного наследия.

