Парламент утвердил исправленную редакцию Госбюджета на 2021 год

Парламент Грузии на пленарном заседании 22 июля одобрил изменение Государственного бюджета на 2021 год, согласно которому, расходы в основном финансовом документе страны увеличены на 1,1 млрд лари — до 19,5 млрд лари.

Поправки в бюджет были внесены на фоне того, что Министерство финансов повысило прогноз экономического роста на 2021 год с 4,3% до 7,7% по сравнению с проектом, представленным в декабре 2020 года.

Согласно измененному бюджету, доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари — до 17,9 миллиарда лари. Дефицит бюджета сокращается с 7,6% до 6,9%, а государственный долг — с 60% до 54,6%.

Согласно обновленному бюджету, бюджет Министерства здравоохранения будет увеличен на 600 миллионов лари. Бюджет, выделенный на управление Ковид-19, будет увеличен на 446 миллионов лари. Бюджеты Министерств экономики и Министерства инфраструктуры будут увеличены на 36 и 90 миллионов лари, соответственно.

