Парламент Грузии утвердил Государственный бюджет на 2021 год

Парламент Грузии на своем внеочередном пленарном заседании 29 декабря, на котором присутствовали только депутаты Грузинской мечты, 82 голосами против ни одного утвердил Государственный бюджет страны на 2021 год.

Окончательный вариант проекта бюджета депутатам представил министр финансов Грузии Иване Мачавариани, который также ознакомил их со следующими тремя направлениями главного финансового документа страны — Экономические параметры до пандемии; Влияние пандемии на экономику и фискальные показатели; Вызовы следующих лет.

По словам Мачавариани, в 2020-2021 годах из-за сокращения экономики потеря налоговых поступлений в бюджет составляет 2,2 миллиарда лари, в то время как дефицит бюджета увеличился до 9,1% ВВП в этом году и в 2021 году не сократится ниже 7,6%. Наряду с ростом дефицита увеличился и государственный долг по отношению к ВВП, который к 2021 году превысит отметку в 60%.

Мачавариани также отметил, что в этом году ущерб, нанесенный пандемией туристическому сектору, также отразился на торговом балансе, и он ухудшился на 700 миллионов долларов США — до 2 миллиардов долларов США. Министр финансов также прогнозирует сокращение прямых иностранных инвестиций на 30% в этом году. Учитывая это, а также снижение торгового баланса, по прогнозу МВФ, экономика Грузии потеряет 1,3 миллиарда долларов США в этом году и 800 миллионов долларов в следующем году.

Министр также обратил внимание на антикризисный план на 2020-2021 годы и сообщил, что на поддержку бизнеса предусмотрено 2,8 миллиарда лари в целом, а на помощь гражданам — 200 миллионов лари.

Согласно документу, прогноз доходов Госбюджета Грузии на 2021 год установлен на уровне 16,76 млрд лари, что на 2,2 млрд лари выше показателя 2020 года. В 2021 году правительство планирует привлечь 10,34 млрд лари в виде налоговых поступлений, в виде грантов — 286,9 миллиона лари, в виде других доходов — 550 миллионов лари. Кроме того, что касается доходов, планируется привлечь 5,28 миллиарда лари в виде внешних кредитов. В то же время правительство планирует получить за счет приватизации 150 миллионов лари.

В бюджете следующего года прогноз экономического роста установлен на уровне 4,3%, что на 0,2 процентных пункта ниже прогноза на 2020 год. В 2022-2024 годах — экономический рост прогнозируется в среднем на уровне 5,5%. При этом, согласно бюджету, уровень инфляции в 2021 году был определен на размере 2,5%.

В бюджете следующего года бюджетные ассигнования составили 18,38 миллиарда лари по сравнению с 4,06 миллиардом лари в 2020 году.

Бюджетные ассигнования между министерствами и другими государственными ведомствами распределяются следующим образом:

Финансирование Министерства по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии увеличится на 1,2 миллиарда лари по сравнению с 2020 годом и достигнет 5,56 миллиарда лари. На пенсионное обеспечение граждан будет потрачено 2,6 миллиарда лари.

увеличится на 1,2 миллиарда лари по сравнению с 2020 годом и достигнет 5,56 миллиарда лари. На пенсионное обеспечение граждан будет потрачено 2,6 миллиарда лари. Министерству регионального развития и инфраструктуры выделено 2,37 миллиарда лари, что на 300 миллионов лари больше плана на 2020 год.

выделено 2,37 миллиарда лари, что на 300 миллионов лари больше плана на 2020 год. Финансирование Министерства образования, науки, культуры и спорта увеличится на 136 миллионов лари до 1,80 миллиарда лари по сравнению с прошлым годом.

увеличится на 136 миллионов лари до 1,80 миллиарда лари по сравнению с прошлым годом. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства получило 463,6 миллиона лари по бюджету на 2021 год, что на 110 миллионов лари больше, чем в бюджете предыдущего года.

получило 463,6 миллиона лари по бюджету на 2021 год, что на 110 миллионов лари больше, чем в бюджете предыдущего года. Финансирование, выделенное Министерству экономики и устойчивого развития , увеличится на 105,8 миллиона лари по сравнению с 2020 годом и составит 469,8 миллиона лари.

, увеличится на 105,8 миллиона лари по сравнению с 2020 годом и составит 469,8 миллиона лари. Бюджет Министерства финансов будет сокращен на 4,1 миллиона лари по сравнению с 2020 годом и составит 88,9 миллиона лари.

будет сокращен на 4,1 миллиона лари по сравнению с 2020 годом и составит 88,9 миллиона лари. Финансирование Министерства юстиции увеличится на 22,5 миллиона лари по сравнению с 2019 годом и достигнет 246,5 миллиона лари.

увеличится на 22,5 миллиона лари по сравнению с 2019 годом и достигнет 246,5 миллиона лари. Министерству иностранных дел выделено 174,2 миллиона лари, что на 15,2 миллиона лари больше, чем в 2020 году.

выделено 174,2 миллиона лари, что на 15,2 миллиона лари больше, чем в 2020 году. Финансирование Министерства обороны увеличится на 20 миллионов лари по сравнению с 2020 годом и составит 900 миллионов лари.

увеличится на 20 миллионов лари по сравнению с 2020 годом и составит 900 миллионов лари. Для Министерства внутренних дел выделено 790 миллионов лари, что на 20 миллионов лари превышает показатель 2020 года.

выделено 790 миллионов лари, что на 20 миллионов лари превышает показатель 2020 года. Сумма, предоставленная Службе государственной безопасности , осталась такой же, как и в предыдущем году, и снова определена​на уровне 137,5 миллиона лари.

, осталась такой же, как и в предыдущем году, и снова определена​на уровне 137,5 миллиона лари. Финансирование Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства будет сокращено на 400 тысяч лари — до 2,5 миллионов лари.

По сравнению с 2020 годом финансирование Народного защитника увеличится на 500 000 лари и составит 8,5 миллиона лари. По сравнению с 2020 годом финансирование Государственного инспектора увеличится на 1 миллион лари до 9 миллионов.

По сравнению с 2020 годом финансирование Парламента осталось без изменений — 64,7 миллиона лари. По сравнению с предыдущим годом финансирование Администрации правительства сокращено на 0,5 млн лари и вновь определено на уровне 16 миллионов лари. Без изменений остался и размер Резервного фонда правительства на уровне 50 миллионов лари.

Финансирование Администрации президента сокращено на 750 тысяч лари до 6,25 миллиона лари.

Как и в 2020 году, в 2021 году бюджет Конституционного суда определен в размере 4,25 миллиона лари. Бюджет Верховного суда увеличится на 0,5 миллиона лари — до 12,5 миллиона лари, а бюджет общих судов на 2021 год увеличится на 1,6 миллиона лари до 86 миллионов лари.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом финансирование Центральной избирательной комиссии сократится на 2,3 миллиона лари — до 70,2 миллиона лари. На 0,5 миллиона лари до 69,2 миллиона лари увеличилось финансирование Общественного вещателя.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году Патриархия Грузии получит из бюджета 25 миллионов лари.

Правительство потратит 2,8 миллиарда лари на выплату долгов, из которых 2,7 миллиарда лари будет использовано для финансирования внешнего долга, а 42,8 миллиона лари будет использовано для финансирования внутреннего долга.

