Тбилиси приступил к реабилитации оросительного канала после договоренности с Цхинвали

После достижения соглашения с властями оккупированного Цхинвали власти Грузии приступили к реабилитации юго-восточного участка оросительного канала Тирифони.

Канал, который является основной частью ирригационной системы региона Шида Картли и берет начало недалеко от Цхинвали, а затем несколько раз пересекает оккупационную линию в направлении подконтрольных Тбилиси сел, был фактически заброшен после войны 2008 года.

Официальный источник в Тбилиси, пожелавший остаться неназванным, сообщил «Civil.ge», что очистные работы на 18-километровом участке начались в начале ноября, а проект полной реабилитации будет включать четыре маршрута ирригационной системы Тирифони.

Восстановленными участками канала будут пользоваться 15 сел, в том числе поселения, контролируемые оккупированным Цхинвали, — добавил источник, не раскрывая названий деревень и других подробностей.

Грузинские СМИ сообщают со ссылкой на Министерства сельского хозяйства Грузии, что восстановленным оросительным каналом будет пользоваться население Кирбали, Зерти, Бершуети, Собиси и Хурвалети. Издание qartli.ge сообщает со ссылкой на слова местных жителей, что восстановленный участок обеспечивает водой около 30 сел в муниципалитетах Гори и Каспи, в том числе осетинские села – Диди Рене и Патара Рене, Нигоза и Карапила.

В канал Тирифони вода поступает из головного строения недалеко от Цхинвали. После августовской войны 2008 года оккупированный Цхинвали закрыл канал, в результате чего десятки сел по обе стороны от линии оккупации на долгие годы остались без оросительной воды.

Этот вопрос несколько раз поднимался на встречах в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети, но безрезультатно.

В 2013–2014 годах Фонд муниципального развития Грузии при финансовой поддержке со стороны USAID начал восстановление ирригационных систем Тирифони и Салтвиси для обеспечения оросительной водой контролируемые Тбилиси и пострадавших от конфликта села. Однако реабилитационные работы в то время затронули западные/центральные участки канала.

