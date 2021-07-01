Гоги Цулаия освобожден судом под залог
Тбилисский городской суд 1 июля освободил бывшего члена партии «Свободная Грузия» Гоги Цуламя из предварительного заключения под залог в 6000 лари.
Гоги Цулаия был задержан 17 марта в Тбилиси по обвинению в избиении женщины, но позже прокуратура переквалифицировала его обвинение в «совершении иных действий сексуального характера, с применением насилия». Городской суд 19 мата избрал для него предварительное заключение в качестве меры пресечения.
Задержанию Гоги Цулаия предшествовал телесюжет, в котором Цулаия выражался матом в адрес сына миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили — Беры Иванишвили из-за скрытых аудиозаписей, опубликованных телекомпанией «Пирвели», в связи с чем оппозиция считала, что избрание предварительного заключения для Цулаия указывало на «избирательное правосудие» и «политических мотивах властей».
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