Гоги Цулаия освобожден судом под залог

Тбилисский городской суд 1 июля освободил бывшего члена партии «Свободная Грузия» Гоги Цуламя из предварительного заключения под залог в 6000 лари.

Гоги Цулаия был задержан 17 марта в Тбилиси по обвинению в избиении женщины, но позже прокуратура переквалифицировала его обвинение в «совершении иных действий сексуального характера, с применением насилия». Городской суд 19 мата избрал для него предварительное заключение в качестве меры пресечения.

Задержанию Гоги Цулаия предшествовал телесюжет, в котором Цулаия выражался матом в адрес сына миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили — Беры Иванишвили из-за скрытых аудиозаписей, опубликованных телекомпанией «Пирвели», в связи с чем оппозиция считала, что избрание предварительного заключения для Цулаия указывало на «избирательное правосудие» и «политических мотивах властей».

