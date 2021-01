Иванишвили передал большую часть активов в собственный фонд

В обширном интервью грузинскому изданию журнала Entrepreneur, которое было опубликовано 11 января, бывший председатель Грузинской мечты, миллиардер Бидзина Иванишвили, объявивший о своем уходе из политики два дня назад, рассказал о своей нынешней и запланированной благотворительной деятельности.

К интервью прилагается список активов, которые Иванишвили передал 30 и 31 декабря Фонду «Карту», который он основал в 1995 году.

Иванишвили заявил, что за время пребывания в политике его состояние не увеличилось, а согласно данным, опубликованным Bloomberg и Forbes, его состояние составляет 1,5 млрд долларов США, включая активы, уже переданные в Фонд Карту.

Иванишвили пообещал, что процесс передачи его активов в фонд будет продолжен безвозвратно, отметив, что в распоряжении его семьи остается 200 миллионов долларов США, которые существовали в виде свободных средств сверх полутора миллиардов. «Я оставляю своим детям столько, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью реализовывать и развивать себя, в чем жизнь в надежде на дивиденды может даже стать препятствием», — сказал Иванишвили в интервью. По его словам, его коллекция произведений искусства также будет передана Фонду Карту либо непосредственно в виде произведений искусства, либо в виде суммы от их продажи.

В интервью Иванишвили подтвердил, что фонд уже потратил 3 миллиарда долларов на благотворительность, а еще 1 миллиард долларов был потрачен на политические расходы, социальное предпринимательство/экономические проекты и помощь большому кругу близких людей.

По словам Иванишвили, ранее он уже заявлял, что не менее 90% его имущества будет использовано в общественных целях.

«Самое ценное, что я сделал в плане благотворительности, я думаю, это мое участие в политике, потому что это решение, принятое тогда в условиях той власти, проходило не то что через риск имущества, а через риск жизни для меня и членов моей семьи», — сказал Иванишвили.

По его словам, его «участие в политике содействовало и сделало возможным мирным путем отстранить от власти режим, ориентированный на угнетении народа, и заложило прочную основу для необратимого, мирного и демократического развития страны».

