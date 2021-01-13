Иванишвили передал большую часть активов в собственный фонд
В обширном интервью грузинскому изданию журнала Entrepreneur, которое было опубликовано 11 января, бывший председатель Грузинской мечты, миллиардер Бидзина Иванишвили, объявивший о своем уходе из политики два дня назад, рассказал о своей нынешней и запланированной благотворительной деятельности.
К интервью прилагается список активов, которые Иванишвили передал 30 и 31 декабря Фонду «Карту», который он основал в 1995 году.
Первоначальный список
Первоначально фонду были переданы:
- 100% акций «Карту Банка», ранее принадлежавших ООО «Карту группе», а владельцем последнего полностью был сын Иванишвили Ута Иванишвили;
- Страховая компания «Карту», 88,45% акций которой принадлежали «Карту Банку»;
- Крупные строительные компании «Бурджи» и «Элита Бурджи», которые ранее принадлежали аффилированной с Иванишвили офшорной компании Vanity Overseas Limited (LTD), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и Ringold Finance LTD, зарегистрированной в Великобритании.
Фонду «Карту» также были переданы:
- Активы, ранее принадлежавшие «Карту группе» в Тбилиси;
- Часть Бизнес-центра Иванишвили на горе Сололаки;
- Активы, принадлежащие АО «Дидвели» и АО «Болнисис Туфи», расположенные в регионах, которыми управляли лица, приближенные к Иванишвили;
- Расположенное в Батуми ООО Sea View Resort от его предыдущего владельца, офшорной компании Limestone Finance S.A, расположенной в Панаме;
- Бассейн «Лагуна Вере», который в данный момент не функционирует.
Фонду также переданы:
- ООО «Фонд развития туризма Грузии», ранее принадлежавший АО Frankston International S.A. в Панаме, а также его активы. В длинный список активов Фонда развития туризма Грузии также входят:
- ООО «Тбилиси Сити», ООО «Сололаки Хилз», ООО «Сололаки Райз», ООО «Табори Ризортс» и ООО «Джорджиан Эко Транспортс». Все они — часть спорного многомиллионного проекта «Панорама Тбилиси». Противники этого многофункционального комплекса в Сололаки утверждают, что это строительство лишит столицу прежнего облика.
- Другими компаниями, принадлежащими Фонду развития туризма Грузии, а затем переданными Фонду Карту, являются: ООО «Бизнес Девелопмент», ООО «Сисайд», ООО «Блэк Си Ризортс» и ООО «Блэк Си Ривьера» — все они вовлечены в гостиничный бизнес или им принадлежит недвижимость на приморских курортах Грузии, в том числе на Зеленом мысе, где находится знаменитый Ботанический сад, и гостиница «Параграф» в Шекветили.
- Вместе с Фондом развития туризма Грузии Фонд Карту также получил 51% акций ООО «Цисарткела», расположенного в Абастумани.
Запланированная передача имущества
Иванишвили заявил, что за время пребывания в политике его состояние не увеличилось, а согласно данным, опубликованным Bloomberg и Forbes, его состояние составляет 1,5 млрд долларов США, включая активы, уже переданные в Фонд Карту.
Иванишвили пообещал, что процесс передачи его активов в фонд будет продолжен безвозвратно, отметив, что в распоряжении его семьи остается 200 миллионов долларов США, которые существовали в виде свободных средств сверх полутора миллиардов. «Я оставляю своим детям столько, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью реализовывать и развивать себя, в чем жизнь в надежде на дивиденды может даже стать препятствием», — сказал Иванишвили в интервью. По его словам, его коллекция произведений искусства также будет передана Фонду Карту либо непосредственно в виде произведений искусства, либо в виде суммы от их продажи.
В интервью Иванишвили подтвердил, что фонд уже потратил 3 миллиарда долларов на благотворительность, а еще 1 миллиард долларов был потрачен на политические расходы, социальное предпринимательство/экономические проекты и помощь большому кругу близких людей.
По словам Иванишвили, ранее он уже заявлял, что не менее 90% его имущества будет использовано в общественных целях.
«Самое ценное, что я сделал в плане благотворительности, я думаю, это мое участие в политике, потому что это решение, принятое тогда в условиях той власти, проходило не то что через риск имущества, а через риск жизни для меня и членов моей семьи», — сказал Иванишвили.
По его словам, его «участие в политике содействовало и сделало возможным мирным путем отстранить от власти режим, ориентированный на угнетении народа, и заложило прочную основу для необратимого, мирного и демократического развития страны».
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