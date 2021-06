Лаша Шавдатуашвили — первый грузинский дзюдоист, ставший обладателем трех главных титулов

29-летний Лаша Шавдатуашвили стал первым грузинским дзюдоистом, который после вчерашней победы на Чемпионате мира в Будапеште, стал обладателем титулов мирового, европейского и олимпийского чемпиона одновременно.

Шавдатуашвили победил шведского соперника Томми Мациаса в весовой категории 73 кг. На пути к финалу грузинский дзюдоист обыграл перуанца Алонсо Вонга, бразильца Эдуардо Барбоса, израильтянина Ионатана Эльбаза, венгра Миклоша Унгвара и турка Билала Чилоглу.

Шавдатуашвили — пятый грузинский спортсмен, завоевавший титул чемпиона мира по дзюдо.

«Сейчас у меня три главных титула по дзюдо. Я надеюсь, что моя карьера вдохновит новое поколение Грузии, и они поймут, что без упорного труда им не победить», — цитирует слова Шавдатуашвили Международная федерация дзюдо.

Лаша Шавдатуашвили, признанный Международной федерацией дзюдо одним из самых награждаемых дзюдоистов на планете, выиграл золотую медаль в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а затем стал чемпионом Европы в той же категории в 2013 году.

