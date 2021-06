Вахтанг Махароблишвили назначен главой миссии Грузии в ЕС

Первый заместитель министра иностранных дел и кадровый дипломат Вахтанг Махароблишвили (43 года) назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Бельгии и Люксембурге и главой миссии страны в Евросоюзе.

Махароблишвили на этом посту сменил Натали Сабанадзе, которая ушла в отставку 21 марта после почти восьми лет пребывания в должности. Ее уход совпал с провалом первого визита в Тбилиси специального представителя президента Совета Европы Шарля Мишеля Кристиана Даниэлсона.

Вахтанг Махароблишвили, который был первым заместителем министра иностранных дел с июля 2019 года, с 2000 года занимал различные дипломатические должности. В 2011 году ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

По данным Министерства иностранных дел, Махароблишвили курировал реализацию политики интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, он руководил форматами политического диалога с ЕС, включая Комитет ассоциации, переговоры по повестке дня ассоциации, диалог на высоком уровне по стратегической безопасности, диалог по правам человека с ЕС и другое. Он также занимался координацией выполнения Соглашения об ассоциации и вопросами помощи ЕС.

Вахтанга Махароблишвили на посту первого заместителя министра сменил Лаша Дарсалия.

В свою очередь Лашу Дарсалия сменил другой кадровый дипломат Теймураз Джанджалия, который в 2018-2021 годах занимал должность директора Департамента международных экономических отношений МИД Грузии. В 2013-2018 годах был чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в Латвийской Республике.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)