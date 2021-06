Полицейский обвинил МВД в «незаконных» действиях против протестующих и волняется со службы

Помощник детектива Ванского управления полиции МВД Грузии Зураб Хмелидзе обвинил правительство в нарушении конституционного права протестующих против Намахванской ГЭС, выразил солидарность с лидерами протеста и заявил, что увольняется со службы.

В интервью телекомпании «Мтавари архи» 1 июня Хмелидзе заявил, что он «дискриминационно» ограничивая свободное передвижение противников Намахванской ГЭС он выполнял «незаконное поручение» и участвовал в качестве сотрудника полиции в «расколе ущелья (Риони) на две части». В селе Гумати около Кутаиси на протяжении почти двух месяцев полицией возведены железные заграждения, не позволяя тем самым участникам акции протеста протестующим вернуться на прежнее место протеста в селе Намахвани в ущелье Риони.

«Это очень действует на самолюбие, совесть, достоинство, когда ты, человек в форме, который обязан защищать своих граждан и землю, стоишь в стороне и, наоборот, мешаешь им», – сказал он.

По заявлению Хмелидзе, многие другие полицейские, подобно ему, думают, что «все на грани», «многие люди хотят выйти из системы, но не осмеливаются (потому что) за ними стоят семьи».

На мероприятии, посвященном Дню полиции 31 мая, президент, премьер-министр и министр внутренних дел страны «подчеркивали достоинство полицейских», но на самом деле «эти люди лишили полицию достоинства и наплевали им в душу». «Эти люди своими действиями сделали так, что полицию стали ненавидеть», – добавил Хмелидзе.

Политические оценки

Заявления бывшего полицейского вызвали разные оценки в правящей команде и оппозиции.

«Сотни людей покидают систему каждый день, кто-то по какой причине, кто-то по какой причине», – сказал Бека Давитулиани, депутат Грузинской мечты, добавив, что может полицейский в отставке «внутренне» поддерживает акцию протеста против Намахванской ГЭС и «поэтому сделал этот шаг».

По словам представителя Единого национального движения Ники Оболадзе, «сами полицейские понимают, что выполнение незаконных поручений постоянно не может продолжаться. Поэтому с опозданием, но они все же хотят быть на правильной стороне, где есть правда и будет победа».

По заявлению депутата от партии «Лело за Грузию» Аны Нацвлишвили, когда людям дают «незаконные и недостойные поручения», у них все больше будет появляться протест против того, чтобы они не служили системе и «не получали грязь от своего народа за выполнение недостойных поручений».

По словам представителя Европейской Грузии Акакия Бобохидзе, «плохо, когда полицейским приходится выполнять неконституционные задания, и еще хуже, когда полицейский вынужден уйти с работы за выполнение такого незаконного приказа».

Министерство внутренних дел пока официально не ответило на обвинения. «Civil.ge» связалcz с ведомством для комментария. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Подробно об протесте против Намахванской ГЭС читайте по этой ссылке.

