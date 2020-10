Посольство США «разочаровано» поспешным решением судебной власти

Посольство США в Грузии заявило, что «разочаровано» поспешным решением о проведении Конференции судей для избрания двух новых членов и секретаря Высшего совета юстиции «под тенью крупных национальных выборов».

«Принятие решений с долгосрочными последствиями, такие как заполнение вакантных позиций в Высшем совете юстиции, должно происходить обдуманно, прозрачно и с уделением достаточного времени, посредством консультаций и вовлеченности широкого круга квалифицированных кандидатов», — говорится в заявлении посольства от 30 октября, — «Ускорение этого процесса несет в себе риск подрыва общественного доверия к процессу назначения судей, к кандидатам и Конференции судей».

«Независимая и профессиональная судебная система, которой доверяет народ, жизненно важна для содействия справедливому и равноправному (экономическому) росту», а также для привлечения инвестиций грузинских и иностранных бизнесов, — говорится в заявлении посольства.

«Важно, чтобы судебная власть отбирала опытных, профессиональных и независимых кандидатов на все ключевые должности, а также обеспечила, чтобы процесс отбора проводился в будущем с большей разумностью и дальновидностью», — говорится в заявлении посольства.

Ранее это же решение подверглось критике со стороны местных НПО, заявивших, что назначение конференции за день до выборов вызывает подозрения, что «существующий в судебной системе клан» пытается укрепить свою власть.

Решение о проведении конференции было принято неделей ранее, когда Георгий Микаутадзе, который с июня 2017 года был секретарем Высшего совета юстиции, подал в отставку, сославшись на несовместимость с его избранием на пост председателя Палаты по гражданским делам Верховного суда 22 октября. Еще один член совета Реваз Надараия также объявил о своей отставке в тот же день.

Новые члены Высшего совета юстиции, состоящего из 15 членов, избираются на четырехлетний срок.

