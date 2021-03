Ираклий Гарибашвили говорит о необходимости новых ГЭС в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня выразил поддержку строительству новых гидроэлектростанций в стране после того, как на прошлой неделе в Кутаиси прошла многолюдная акция протеста против строительства Намахванской ГЭС. По словам главы правительства, для удовлетворения растущего спроса на электричество в стране необходимо ежегодно строить ГЭС мощностью не менее 100 МВт.

Выступая на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что гидроэлектростанции необходимы для энергетической безопасности и независимости Грузии. Он также отметил, что правительство должно напрямую разговаривать с населением и объяснить ему преимущества гидроэнергетических проектов.

Премьер-министр поручил министру экономики Натии Турнава и министру окружающей среды Левану Давиташвили посетить строительную площадку Намахванской ГЭС и выслушать «озабоченности» населения. Часть противников строительства ГЭС уже более 130 дней дежурит в палатках в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета около строительной площадки ГЭС, чтобы помешать процессу строительства.

В беседе с агентством «Кутаиси Пост» один из местных активистов Варлам Голетиани сказал, что они «обеспечат спокойную обстановку» во время встречи с представителями правительства. Однако он также отметил, что позиция активистов в отношении Намахвани является бескомпромиссной.

«Мы должны согласовать формат диалога, в который будут вовлечены и другие люди, и если будет проект мини-ГЭС, где природа не пострадает, а наши интересы будут учтены, мы можем об этом говорить», – сказал Голетиани.

Опасения вокруг Намахванской ГЭС

Противники строительства Намахванской ГЭС говорят о ряде опасений, отметив, что отсутствие надлежащей коммуникации с местными жителями на самом деле не является серьезной проблемой в спорном строительстве ГЭС.

Ссылаясь на контракт между государством и частным инвестором, НПО Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC) заявила вчера, что предоставленные правительством ряд гарантий для компании станет «тяжелым бременем» для государственного бюджета в то время, когда сама компания не берет на себя обязательство реализовывать произведенную электроэнергию на внутреннем рынке. По заявлению организации, все это «сводит на нет аргументы в пользу энергетической безопасности страны или экономических выгод».

Противники строительства ГЭС заявляют, что работы в ущелье начались без достаточных исследований и должной оценки рисков, в том числе, в условиях отсутствия изучения сейсмических рисков. Они опасаются, что строительство ГЭС затопит близлежащие села, а также существующее там уникальное биоразнообразие и культурное наследие, а также изменит микроклимат, необходимый для выращивания определенных сортов винограда и производства знаменитых грузинских вин, включая Твиши.

О проекте

Правительство Грузии предоставило право на строительство, владение и управление Каскадом Намахвани ГЭС в Имерети и Лечхуми в 2019 году турецкой компании Enka и норвежской группе Clean Energy Group Georgia.

Проект Каскада Намахванских ГЭС включает в себя две ГЭС мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони. Благодаря «крупных иностранным инвестициям» в размере 800 млн долларов США правительство Грузии надеется повысить энергетическую безопасность страны и обеспечить работой до 1 600 человек.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)