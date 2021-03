Рабочая группа по реформе избирательной системы представила проект соответствующих изменений

Сопредседатели парламентской группы по реформированию избирательной системы, депутат от Грузинской мечты Шалва Папуашвили и депутат от партии Граждане Леван Иоселиани 2 марта зарегистрировали в законодательном органе пакет поправок в Избирательный кодекс.

Согласно законопроекту, в Избирательный кодекс будут внесены следующие изменения:

В сакребуло (муниципальные собрания) муниципалитетом будет увеличено количество депутатов, избранных по пропорциональной системе. В частности, в самоуправляющихся городах (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми) на каждого одного мажоритарного депутата будут приходиться 4 пропорционально избранных депутата, а в других муниципалитетах – по 2 пропорционально избранных депутата на каждого мажоритарного депутата;

Центральный и окружные уровни Избирательной администрации будут укомплектованы 8 профессиональными и 9 партийными членами (одна партия, один член);

Будет внедрена электронная регистрация избирателей и система электронного подсчета бюллетеней;

Будет запрещено составление протокола об изменении участковой избирательной комиссией после того, как документация участка будет опечатана;

Окружным комиссиям будет запрещено составлять протокол об изменении без вскрытия документации и подсчета бюллетеней;

Независимо от того, будут ли жалобы, путем случайной выборки будут определены по 5 участков в каждом из 73 округов, которые будут пересчитаны. Всего будут пересчитаны результаты 365 избирательных участков, что составляет 10% от общего количества избирательных участков;

Срок подачи и рассмотрения жалоб будет увеличен;

Можно будет подавать иск в электронном виде;

Отказ ЦИК в составлении протокола о нарушении можно будет обжаловать в суде;

Будет запрещено собрание людей в радиусе 100 метров от избирательных участков и учет избирателей;

Будет расширен круг публичных служащих, которым будет запрещено участвовать в предвыборной агитации;

Будет запрещено собрание публичных служащих по служебному признаку для предвыборной агитации.

По словам Левана Иоселиани, законопроект для оценки будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ/ОБСЕ.

Депутат от парламентского большинства Шалва Папуашвили заявил, что Грузинская мечта готова рассмотреть вопрос о понижении избирательного порога с 5% до 3%, если оппозиция прекратит бойкот и подключится к законодательной деятельности.

По состоянию на сегодняшний день снизить избирательный барьер невозможно, так как для принятия этого изменения необходимо конституционное большинство депутатов (113 депутатов), а на данный момент – в законодательном органе присутствуют всего 96 депутатов, 90 из них от правящей партии и 6 от оппозиции.

Группа по реформе избирательной системы была сформирована в Парламенте 4 февраля после того, как на фоне многомесячного бойкота оппозиции, 29 января два депутата от партии Граждане Леван Иоселиани и Алеко Элисашвили решили присоединиться к законодательной работе после того, как была достигнута договоренность с правящей партией о реформировании избирательной системы.

По меморандуму, оформленному Грузинской мечтой и партией Граждане, законопроект о реформе избирательной системы должен был быть зарегистрирован в Парламенте не позднее 1 марта. Парламент должен принять его не позднее 1 мая.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)