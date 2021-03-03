Рабочая группа по реформе избирательной системы представила проект соответствующих изменений
Сопредседатели парламентской группы по реформированию избирательной системы, депутат от Грузинской мечты Шалва Папуашвили и депутат от партии Граждане Леван Иоселиани 2 марта зарегистрировали в законодательном органе пакет поправок в Избирательный кодекс.
Согласно законопроекту, в Избирательный кодекс будут внесены следующие изменения:
- В сакребуло (муниципальные собрания) муниципалитетом будет увеличено количество депутатов, избранных по пропорциональной системе. В частности, в самоуправляющихся городах (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми) на каждого одного мажоритарного депутата будут приходиться 4 пропорционально избранных депутата, а в других муниципалитетах – по 2 пропорционально избранных депутата на каждого мажоритарного депутата;
- Центральный и окружные уровни Избирательной администрации будут укомплектованы 8 профессиональными и 9 партийными членами (одна партия, один член);
- Будет внедрена электронная регистрация избирателей и система электронного подсчета бюллетеней;
- Будет запрещено составление протокола об изменении участковой избирательной комиссией после того, как документация участка будет опечатана;
- Окружным комиссиям будет запрещено составлять протокол об изменении без вскрытия документации и подсчета бюллетеней;
- Независимо от того, будут ли жалобы, путем случайной выборки будут определены по 5 участков в каждом из 73 округов, которые будут пересчитаны. Всего будут пересчитаны результаты 365 избирательных участков, что составляет 10% от общего количества избирательных участков;
- Срок подачи и рассмотрения жалоб будет увеличен;
- Можно будет подавать иск в электронном виде;
- Отказ ЦИК в составлении протокола о нарушении можно будет обжаловать в суде;
- Будет запрещено собрание людей в радиусе 100 метров от избирательных участков и учет избирателей;
- Будет расширен круг публичных служащих, которым будет запрещено участвовать в предвыборной агитации;
- Будет запрещено собрание публичных служащих по служебному признаку для предвыборной агитации.
По словам Левана Иоселиани, законопроект для оценки будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ/ОБСЕ.
Депутат от парламентского большинства Шалва Папуашвили заявил, что Грузинская мечта готова рассмотреть вопрос о понижении избирательного порога с 5% до 3%, если оппозиция прекратит бойкот и подключится к законодательной деятельности.
По состоянию на сегодняшний день снизить избирательный барьер невозможно, так как для принятия этого изменения необходимо конституционное большинство депутатов (113 депутатов), а на данный момент – в законодательном органе присутствуют всего 96 депутатов, 90 из них от правящей партии и 6 от оппозиции.
Группа по реформе избирательной системы была сформирована в Парламенте 4 февраля после того, как на фоне многомесячного бойкота оппозиции, 29 января два депутата от партии Граждане Леван Иоселиани и Алеко Элисашвили решили присоединиться к законодательной работе после того, как была достигнута договоренность с правящей партией о реформировании избирательной системы.
По меморандуму, оформленному Грузинской мечтой и партией Граждане, законопроект о реформе избирательной системы должен был быть зарегистрирован в Парламенте не позднее 1 марта. Парламент должен принять его не позднее 1 мая.
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