Министерство здравоохранения объясняет причины задержки ввоза вакцины от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге 1 марта объяснила причины задержки ввоза вакцины от Ковид-19 в страну и ответила на обвинения о том, что Грузия не удовлетворяет условиям, необходимым для получения вакцины Pfizer.

Пояснения заместителя министра последовали за сообщением, которое было опубликовано агентством «Интерпрессньюс», в котором на основе ответа, полученного с «Платформы Ковакс» говорится, что Грузия не удовлетворила соответствующим критериям для получения Pfizer, что подразумевает заключение контракта по авторизации вакцины и возмещении ущерба произвоител.

По словам Тамар Габуния, в середине февраля, когда планировалось доставить в страну первые дозы вакцины, «Ковакс» проинформировал грузинскую сторону о том, что у производителя вакцины Pfizer есть дополнительные требования по финансовому перестрахованию ответственности, которые «никак не связаны с технической готовностью страны к получению вакцины».

По словам Габуния, дополнительные требования по финансовому перестрахованию с Ковакс и Pfizer должны быть уточнены на этой неделе, после чего переговоры перейдут в стадию выплаты.

По заявлению заместителя министра, ведомство уже попросило Ковакс объяснить, «почему его заявление было интерпретировано таким образом».

Габуния подчеркнула, что переговоры с еще одной компанией по производству вакцин – с Astrazeneka – находятся на этапе выплаты суммы, и страна получит первую дозу вакцины поэтапно в течение следующих «двух-трех недель».

Заместитель министра не стала называть количество первой дозы вакцины и точную дату ее ввоза в страну, но отметила, что вакцинация населения вакциной Astrazeneka начнется в конце месяца, и этот процесс будет ускорен в апреле.

Тамар Габуния также не подтвердила сообщения в СМИ о возможной отставке главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе и разногласиях с министром здравоохранения Экатерине Тикарадзе, заявив, что Министерство здравоохранения находится в режиме «конструктивного» сотрудничества с Гамкрелидзе.

Правительство 21 января обнародовало «ключевые аспекты» национального плана по внедрению вакцины от Ковид-19, согласно которому, до конца года должны быть вакцинированы 60% населения (1,7 миллиона граждан) в возрасте старше 18 лет. Минимальный бюджет, необходимый для Национального плана вакцинации, составлял 64 333 622 лари, а максимальный – 158 190 243 лари. Тогда, представляя план, Тамар Габуния заявила, что страна уже перевела платформе Ковакс сумму, необходимую для приобретение вакцин для 700 000 человек.

Министерство здравоохранения никогда не сообщало точной даты ввоза вакцины в страну, хотя отмечало, что процесс иммунизации должен был начаться в середине февраля. Позже дату перенесли на конец февраля. Тогда глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил, что вакцинация начнется в первые две недели марта.

