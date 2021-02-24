Мобилизация силовиков у офиса ЕНД перед началом спецоперации по задержанию Ники Мелия, 23 февраля, 2021 г., Фото: twitter.com/UNMGeorgia
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«Международная прозрачность» говорит об эрозии верховенства закона в Грузии

24/02/2021 - 21:51
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Международная антикоррупционная организация «Международная прозрачность» заявила 24 февраля, что развивающиеся в последнее время события в Грузии, включая задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, были «еще одним проявлением чрезвычайно высокой степени концентрации власти и тревожным шагом к захвату государства».

Правозащитная группа заявила, что «эрозия верховенства закона и независимости институтов, а также продолжающиеся нападки на активные группы гражданского общества вызывают серьезное отступление на пути демократии» в Грузии, которая «на протяжении длительного времени рассматривалась в качестве положительного примера среди постсоветских государств».

«Международная прозрачность» заявила, что особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что «отсутствие независимой судебной системы и влияние правящей партии на правоохранительные органы используются как оружие против политических оппонентов».

По мнению организации, решение вторгнуться в офис оппозиционного Единого национального движения и задержать лидера партии Нику Мелия только «усугубит нынешний политический кризис в стране». «Международная прозрачность» призвала власти Грузии подключиться к политическому диалогу, «чтобы защитить демократическое будущее страны и создать среду, в которой можно будет проводить реальные антикоррупционные реформы».

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24/02/2021 - 21:51
2 1 minute read

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