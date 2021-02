«Международная прозрачность» говорит об эрозии верховенства закона в Грузии

Международная антикоррупционная организация «Международная прозрачность» заявила 24 февраля, что развивающиеся в последнее время события в Грузии, включая задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, были «еще одним проявлением чрезвычайно высокой степени концентрации власти и тревожным шагом к захвату государства».

Правозащитная группа заявила, что «эрозия верховенства закона и независимости институтов, а также продолжающиеся нападки на активные группы гражданского общества вызывают серьезное отступление на пути демократии» в Грузии, которая «на протяжении длительного времени рассматривалась в качестве положительного примера среди постсоветских государств».

«Международная прозрачность» заявила, что особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что «отсутствие независимой судебной системы и влияние правящей партии на правоохранительные органы используются как оружие против политических оппонентов».

По мнению организации, решение вторгнуться в офис оппозиционного Единого национального движения и задержать лидера партии Нику Мелия только «усугубит нынешний политический кризис в стране». «Международная прозрачность» призвала власти Грузии подключиться к политическому диалогу, «чтобы защитить демократическое будущее страны и создать среду, в которой можно будет проводить реальные антикоррупционные реформы».

