«Абхазская православная церковь» отказывается от иконы от представителей Альянса патриотов

«Абхазская православная церковь», одна из двух церковных групп, которые осуществляют фактический церковный контроль в оккупированной Абхазии, отказывается принять икону для церкви Святого Георгия в Илори, переданную лидером Альянса патриотов Грузии Ирмой Инашвили.

«Абхазская Православная Церковь не принимает икону, привезённую грузинскими депутатами с участием советника президента Абхазии в дар Илорскому храму от Грузинской Церкви, и возвращает ее обратно», — говорится в заявлении от 26 августа.

«Абхазская православная церковь» заявляет, что «эта миссия» была выполнена без их информирования, и отмечает, что «подобные акции недопустимы до признания Абхазской Православной Церкви и Абхазского государства Грузинской Православной Церковью».

Визит лидеров Альянса патриотов Грузии в оккупированную Абхазию и посещение ими церкви Святого Георгия в Илори вызвали возмущение среди абхазских оппозиционных групп.

Лаша Сакания, помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания, подал в отставку 26 августа в связи с его участием в организации этого визита.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и называется Цхум-Абхазской или Сухумско-Абхазской епархией, хотя после вооруженного конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше контролирует ее.

Пророссийская Абхазская Православная Церковь и симпатизирующая Константинополю «Священная Митрополия Абхазии» представляют собой две противостоящие христианские группы, фактически осуществляющие церковный контроль в оккупированной Абхазии.

