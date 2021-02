ЕС призывает власти Грузии и оппозицию избегать эскалации

После отставки премьер-министра Георгия Гахария Евросоюз призвал власти Грузии и оппозицию «действовать с максимальной сдержанностью и ответственностью, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию».

«Необходимы политическая смелость и подлинное демократическое руководство, чтобы достичь соглашения между сторонами и предотвратить усиления поляризации», – сказал пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано в заявлении от 18 февраля, добавив, что «необходимо широкое политическое единства для разряжения напряженности и дальнейшей консолидации демократии в Грузии, в том числе, путем амбициозных и инклюзивных реформ судебной и избирательной систем».

Евросоюз заявил, что «выход из политического тупика возможен только в с помощью искреннего политического диалога».

«Политическая стабильность и инклюзивный парламентский процесс также являются предпосылками для эффективного реагирования на пандемию коронавируса и ее последствия», – говорится в заявлении.

